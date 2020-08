Flere har hoppet fra balkonger for å unngå brann ved hotell

Én person er død og minst ti personer er skadet, etter at en brann brøt ut ved et hotell i Marbella i Spania. Flere personer hoppet fra balkonger ved hotellet for å unngå brannen.

Det skriver Daily Mail.

Personen som er død ble ifølge avisen funnet på et hotellrom.

De skadde har fått i seg røyk, og noen har også blitt truffet av gjenstander som har blitt kastet opp i luften som følge av mindre eksplosjoner.

I en video fra stedet kan man høre vitner rope: «Herregud, folk hopper fra balkongene.»

Resten av gjestene ved hotellet er nå evakuert, også omtrentlige 100 gjester ved et annet hotell, som ligger i nærheten av brannen, er evakuert.

Borgermester Ángeles Muñoz takket brannmannskapet for å ha reagert raskt på brannalarmen. Marbellas sikkerhetsrådgiver José Eduardo Diíaz sa at det var et «mirakel» at noen av gjestene hadde klart å komme seg unna brannen.