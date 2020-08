Et mystisk møte i skogen gjorde smitte-toppen urolig

Camilla Stoltenberg har hatt et travelt år. Hun er sjef for Folkehelseinstituttet og skal gi regjeringen råd for hvordan de bør håndtere koronakrisen.

Det ble vanskelig å koble helt av og ta sommerferie i år.

– Det skyldes nok delvis at jeg er veldig nysgjerrig. Det er ikke det at jeg er helt uunværlig absolutt hele tiden, sier hun.

– Ikke over

Smittekurven har gått opp og ned det siste halvåret. Og etter sommeren var det lokale utbrudd flere steder i landet.

Stoltenberg har i denne perioden stilt opp til utallige intervjuer og pressekonferanser med ett klart budskap: Pandemien er ikke over.

– Vi skal leve med dette lenge. Hvor lenge vet jeg ikke, men det er lenge ennå. Og det skyldes at vi fortsatt ikke har en vaksine, og at så få i befolkningen er immune, sier Stoltenberg i TV 2-programmet Presseklubben.

De fleste av oss skjønte korona-alvoret 12. mars i år. Norge ble stengt, og det ble innført de mest inngripende tiltakene i fredstid.

TRAVELT: Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, har stilt opp på mange pressekonferanser for å snakke om koronakrisen dette året. Her med helseminister Bent Høie (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hos helsemyndighetene hadde bekymringsfulle meldinger begynt å tikke inn mange uker tidligere.

– Tidlig i januar fikk vi et varsel om at det var en lungebetennelse som hadde brutt ut i Kina. Og det var jo på mange måter det man tenkte kunne være starten på en pandemi. Og vi tenkte at dette kunne komme til Norge, forteller Stoltenberg.

En mystisk kvinne

Det er et personlig øyeblikk fra denne perioden som folkehelsedirektøren husker svært godt, og som gjorde inntrykk på henne.

Se Stoltenberg fortelle den helt spesielle historien i videoen øverst i saken.

En kald januarkveld var hun ferdig på jobb, og hun ønsket å gå seg en tur i marka. Det var ikke skiføre, men hun tok med seg staver og piggsko.

– Det var ikke et menneske ute. Det var mørkt, og jeg hadde ikke hodelykt.

Men på vei ned de bratte bakkene fra Sognsvann i Oslo fikk hun plutselig øye på en kvinne.

– Jeg så at hun var ikledd tynne klær og små støvletter. Og så falt hun. Jeg gikk bort og spurte om det gikk bra, men hun ville ikke ha noe hjelp.

Uro

Stoltenberg forteller at hun stilte flere spørsmål til kvinnen, mens de gikk sammen nedover og ut av marka. Først på norsk, så på engelsk.

– Så spurte jeg: «Hvor er du fra?». Og da svarte hun: «Jeg er fra Kina».

Da gikk det flere tanker gjennom hodet til folkehelsedirektøren, som på det tidspunktet kjente godt til virusmeldingene som hadde kommet fra nettopp Kina.

– Da slo det meg at vi reiser over alt, og jeg kan møte en ung kvinne fra Kina, som aldri har vært her før, midt ute i marka.

Det viste seg at kvinnen var turist, og at hun hadde kommet til Oslo dagen før, og at hun skulle videre til Finland dagen etter.

– Det møtet med henne representerer for meg på mange måter den uroen vi hadde på det tidspunktet. Da var vi først og fremst bekymret for at smitten skulle komme fra Kina, men så opplevde jo vi i Norge at smitten kom fra Italia, Østerrike og Spania, sier Stoltenberg.

Frykten

Vinter har både blitt til vår og sommer, og korona-hverdagen har for mange blitt en ny normal.

Nå går vi inn en usikker høst, og Stoltenberg vet at hun ikke kan slappe av.

– Vi er opptatt av at smitten ikke skal spre seg mer generelt i samfunnet her i Norge. Men vi er også bekymret for den situasjonen vi ser ute i verden. Og ikke minst; hvor lenge vi må leve på denne måten, og hvilke konsekvenser det får for samfunnet.



Men hva skjedde egentlig med den kinesiske kvinnen som Stoltenberg møtte den januarkvelden?

– Det vet jeg ikke. Jeg tror hun klarte seg fint, og at hun reiste til Finland dagen etter.

– Med et virus i bagasjen?

– Jeg tror ikke hun hadde det.

