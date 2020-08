Slik vurderer TV 2-ekspertene styrkeforholdet mellom finalistene

Se Champions League-finalen PSG-Bayern München på TV 2 og TV 2 Sumo søndag fra 19.00!

Søndag er det duket for stjernespekket duell på Estádio da Luz i Lisboa når PSG og Bayern München møtes i selveste Champions League-finalen.

Forut for oppgjøret er TV 2s fotballeksperter Brede Hangeland og Erik Thorstvedt blitt utfordret til å kaste terning på de to aktørene, og de høye terningkastene florerer naturlig nok.

TV 2s fotballeksperter har vurdert lagenes keepere, forsvar, midtbane, angrep, benk og trener, og i en svært jevn duell der 36 er maksimal poengsum, går Bayern såvidt seirende ut med 33 mot 31 poeng.

Enig med ekspertene? Les deres vurderinger her og kast selv terning underveis.

Erik Thorstvedts vurdering av PSG:

FINALEKLAR: Erik Thorstvedt sitter i studio søndag. Foto: Eivind Senneset / TV 2

KEEPER, 4

Uklart om Keylor Navas rekker finalen. En frisk Navas fortjener terningkast 6 - jeg er stor fan. Men etter å ha stått over semien, er det rimelig å anta at han uansett ikke er 100%.

Diego Rico spilte sist, er Sevillas eiendom, men har havnet i utlånskvernen. Han har ikke imponert det lille han har spilt denne sesongen, og slapp også inn enormt med mål bak et riktignok tynt Fulham-forsvar forrige sesong. Det ryktes at PSG ikke er interesserte i å bruke utkjøpsklausulen han har.

I Champions League-finalen ligger lista på verdensklasse, og det er ikke Rico. Det er litt uklart hvem som skal ha terningkast her, men keepersituasjonen i PSG får 4.

KLAR FOR SISTE DANS: Thiago Silva avslutter PSG-karrieren søndag. Foto: Franck Fife/AFP

FORSVAR, 5

Klubblegenden Thiago Silva, som spiller sin siste kamp for PSG søndag, danner et solid stopperpar med Presnel Kimpembe. Backen Juan Bernat scoret sist, og er både mer offensiv og et sikrere kort enn Thilo Kehrer på høyre side. Med Thomas Meunier ute av døra og på plass i Dortmund, kommer PSG garantert til å handle i sommer.

De som løper utpå på i finalen er solide, men i hvert fall mulige å stresse, når satt skikkelig under press. Det kommer Bayern til å gjøre.

MIDTBANE, 5

Det er enormt mange måter Thomas Tuchel kan sette sammen midtbanen på, og balansere den for offensiv kraft eller defensiv soliditet. Leandro Paredes for Idrissa Gueye var måten treneren skrudde litt på volumknappen fra kvarten til semi. Marquinhos er jo egentlig midtstopper, men greier seg meget godt som midtbanespiller. Han har scoret både i kvart- og semifinalen.

Ander Herrera er en grå mus på dette stjernelaget, men er en viktig balansespiller. Den aller beste midtbanespilleren er imidlertid Marco Verratti. No doubt. Etter å ha vært skadet, fikk han siste ti minutter mot RB Leipzig. Er det nok til å starte finalen? Jeg er stygt redd svaret er nei. Og der glipper 6’eren.

ANGREP, 6

Må jeg si noe om de framme? Det eneste jeg kommer på er å argumentere for terningkast 7.

KOSER SEG: Neymar og Kylian Mbappe kan få mer å juble for søndag. Foto: David Ramos/AP

BENKEN, 6

Det blir mye penger som sitter på benken søndag. Strålende fotballspillere som Julian Draxler, Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Gueye – og Veratti? Dette gir Tuchel muligheter til å gjøre det han elsker så høyt – å foreta taktiske endringer underveis, også gjennom bytter. Benken er kruttsterk.

TRENER, 5

Tuchel vant en cuppokal i Tyskland, men har jo rasket med seg mye mer i Frankrike. Nærmest selvfølgelig. Taktisk har han alltid vært briljant, men ser nå også ut til å ha sveiset stjernelaget sitt tettere sammen. Det kommer gode vibrasjoner fra PSG-troppen.

En Champions League-triumf vil selvsagt løfte ham opp på terningkast 6. Det kan være gjort søndag kl 23.00 ...

Brede Hangelands vurdering av Bayern München:

FINALEKLAR: Brede Hangeland sitter i studio søndag. Foto: Eivind Senneset / TV 2

KEEPER, 6

Manuel Neuer har i en årrekke vært en av verdens beste keepere. God fysikk, enorm erfaring, ledertype. Kan noen ganger bli fanget på halvdistanse når han ruser ut i et stort bakrom, men dette skyldes primært spillestil heller enn svakheter ved Neuer.

REVOLUSJONERENDE: Alphonso Davies' sesong har vært av det ekstraordinære slaget. Foto: Franck Fife/AFP

FORSVAR, 5

Glimrende enkeltspillere (Alphonso Davies, David Alaba, Jerome Boateng, Joshua Kimmich), men Bayern er sårbare fordi backfireren står ekstremt høyt i banen. Dette fremstår per nå som PSGs beste mulighet og Bayerns eneste svakhet som lag. Backene er ekstremt gode offensivt, stopperne ballsikre. Usikkerheten med tanke på bakrommet skyldes i større grad spillestil enn svakheter i forsvaret.

MIDTBANE, 6

Thiago og Leon Goretzka er fysisk sterke, ballsikre og smarte midtbanespillere. Dekker store rom, sirkulerer ballen glimrende, og begge to er komfortable med å fylle andre roller i laget, særlig det å dekke for backene som stuper i angrep.

ANGREP, 6

Klasse. Individuelt og kollektivt er Gnabry, Perisic, Müller og Lewandowski skremmende gode. Bayern har meget gode relasjoner, og enkeltspillere som kan gjøre det ekstraordinære. Disse fire utfyller hverandre godt. I sum utgjør Bayern-angrepet en nærmest komplett trussel mot motstanderens forsvar.

ENORM GJENG: Thomas Müller, Robert Lewandowski og Serge Gnabry har briljert. Foto: Miguel A. Lopes/AP

BENKEN, 5

En benk bestående av en miks av verdensstjerner og unge spillere med voldsomt potensial gjør at Bayern kan bytte mange uten at kvaliteten går vesentlig ned. Her sitter også spillere (Philippe Coutinho, Kingsley Coman, Corentin Tolisso) som kan endre et kampbilde på egenhånd.

TRENER, 5

Hans-Dieter Flick har stor erfaring i tysk fotball. Tok opprinnelig over som midlertidig Bayern-trener, men fikk jobben på heltid etter å ha imponert i starten. Flick har finpusset Bayern-laget til å bli en seiersmaskin. Å få store stjerner til å jobbe som et kollektiv er en imponerende prestasjon.

