Mann brøt seg inn i butikk for å stjele godteri – var «godtesyk»

Natt til fredag gikk tyverialarmen på en Europris-butikk i Forus, i Stavanger.

– En vekter traff mannen inne i butikken, da hadde han fylt opp en handlevogn med masse godteri og brus, sier politiadvokat Anne Mette Dahle.

GODTERI: Store mengder søtsaker ble kastet. Foto: Nettpatruljen Sør-Vest politidistrikt

Politiet ble tilkalt, mannen ble satt i arresten og er siktet for både tyveri og innbrudd.

– Han sa at han var «godtesyk», og at han ble veldig fristet av godteriet idet han syklet forbi butikken, sier Dahle videre

Marius Müller

Ifølge politiadvokaten introduserte mannen seg som Marius Müller.

Han hevdet altså å være navnebroren til musikeren som på 80-tallet slo igjennom med låten «Den du veit».

– Men han ble gjenkjent, og det ble etter hvert klart for oss at han ikke heter Marius Müller, sier politiadvokaten, før hun forteller at mannen valgte å stå fast ved at det faktisk var navnet hans.

Ba om å få spise godteriet

Dahle forteller at tyvegodset vil bli kastet.

– Siden det likevel skulle kastes, spurte mannen om han kunne spise opp godteriet. Men det fikk han ikke lov til, sier Dahle.