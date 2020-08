– Hvorfor skal vi tro på at Northug virkelig tar tak?

Fredag klokken 12. Hele Norge står stille. Petter Northug er i sentrum av begivenhetene. Igjen.

Men tilskuerbrølet fra stadion kan ikke høres. Det er ikke Martin Johnsrud Sundby som sender Northug ut i rygg på svensken og russeren. De entusiastiske kommentatorene er borte. Stillhet.

Et voldsomt blitsregn lyser plutselig opp rommet. Petter Northug er på plass. Med tunge skritt beveger han seg fra bakdøren i retning podiet. Det er bare tre meter, men samtidig det lengste oppløpet i Northugs karriere og liv.

– Jeg har et alvorlig rusproblem, innleder Northug.

– Det består av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med hard festing, fortsetter han.

– Brutal virkelighet

Den høyre tommelen gnikker med intense bevegelser på venstre knoke. Det er en uke siden den abdiserte skikongen ble tatt i 168 km/t i en 110-sone, men Northug innrømmer at farten var mye høyere. Politiet gjorde kokainbeslag i Northugs leilighet. 34-åringen legger kortene på bordet og forteller at han i januar 2019 prøvde kokain for første gang. Siden er utforbakken blitt brattere og brattere.

Konferansesalen er fylt av journalister og fotografer. En av dem som har fulgt Petter Northug karriere tett er Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli.

Birger Løfaldli. Foto: Adresseavisen

– Ut fra det utgangspunktet han hadde, tror jeg det er vanskelig å løse det bedre enn Petter Northug gjorde, analyserer han etter den tre kvarter lange seansen.

– Han var konkret på at han hadde et veldig, veldig stort problem. Han nøyde seg ikke bare med å si at han hadde gjort en stor tabbe og å legge seg flat. Northug var konkret på hva det handlet om. Han sa han var narkoman. Det er en ganske brutal virkelighet at den største norske idrettshelten det siste tiåret har endt opp som narkoman, fortsetter Løfaldli.

– Rettssak og straff er det minste problemet til Northug

Likevel sitter han med flere spørsmål.

– Hvorfor skal vi tro på det? Hvorfor skal vi tro at han forteller hele sannheten? Hvorfor skal vi tro på at han virkelig tar tak? Det var litt av den samme historien i 2014. Vi så hvordan det gikk. Det virker ikke som om angeren og skammen sitter så dypt når han kort tid etter at han fikk tilbake førerkortet, endte opp i denne situasjonen, sier sportskommentatoren.

Northug vil tilbringe den neste tiden med sin nærmeste familie mens saken går sin gang gjennom rettssystemet. Løfaldli er bekymret for hvordan Northug vil klare seg når hverdagen melder seg igjen.

– Det andre jeg lurer veldig på er hvordan dette skal gå for Petter Northug. Den neste måneden er den enkleste. Rettssak og straff er det minste problemet til Petter Northug. Men når stormen har roet seg og hverdagen kommer for Petter Northug, hvordan skal han finne noe som gir mening og fyller tomrommet i livet? Han har ikke klart det til nå, advarer Løfaldli.

Kommentatoren er sikker på én ting: Northugs status gjør at fristelsene vil stå i kø i mange år fremover.

– Han har endt opp i et miljø han skulle holdt seg langt unna. Klarer han å holde seg unna det når det blir hverdag igjen? Det kommer til å være fristelser rundt Petter Northug resten av livet. Hvordan skal han klare å si nei? Jeg er spent på hvordan det blir fremover, avslutter han.

Landslagstreneren mener Northug har styrken til å gjøre en livsendring

Det Northug beskrev på fredagens pressekonferanse kom overraskende på hans venn, tidligere trener og nåværende landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Jeg er overrasket over at det har gått såpass langt som han beskriver. Han har tydeligvis levd ganske tøft det siste halvannet året, sier han til TV 2 og utdyper:

– Jeg kan ikke si at jeg kjenner igjen det han beskriver. Jeg kjenner ham som den Petter Northug som jeg vokste opp sammen med, og som en kompis. Så det der er et liv jeg ikke kjenner til.

Nossum innrømmer at det var vondt å se Northug fortelle om narkotikaproblemene.

– For meg er han ikke verdensmester på ski, men en kompis. Det smerter å se en kompis som har havnet såpass langt unna sitt vanlige liv.

– Har denne saken vært vanskelig for deg?

– Ja, altså, fra vi så at han la det ut selv og trodde egentlig at det var tull. Vi trodde at noen hadde hacket Instagrammen hans. Så kommer det frem flere historier, og han forteller jo kanskje den drøyeste historien selv i dag. Det er ikke noe hyggelig.

– Har Petter Northug styrken i seg til å gjøre en livsendring?

– Ja, det har han. Definitivt. Han må ville det selv nok, så håper jeg at en dag om en stund at han er motivert til å ta fatt på det vanlige livet. Da skal i hvert fall min dør være åpen for ham.