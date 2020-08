– Trump kan vinne valget igjen

Demokratenes presidentkandidat, Joe Biden, ligger foreløpig foran president Donald Trump på meningsmålingene, i forkant av USAs presidentvalg denne høsten.

USA-ekspert Jan Arild Snoen sier Trump likevel kan bli vinneren av valget 3. november – dersom han får orden på koronapandemien og økonomien i landet.

– Det viktige her er hva som skjer rundt koronapandemien, sier Snoen.

Vaksinehjelp

Før presidentvalget i 2016 var mange sikker på at Hillary Clinton skulle bli USAs nye president. Hun lå godt an på meningsmålingene, men likevel var det Trump som vant valget.

– Det kan skje igjen, men forspranget som Biden nå har på målingene er noe større og mer stabilt enn det var da. Det er fremdeles sånn at det er noe jevnere i vippestatene og derfor kan det skje, sier Snoen.

Men dersom det er utsikter til en vaksine tidlig på nyåret og økonomien i USA tar seg opp, kan det hjelpe Trump, mener Snoen.

– Rett før valget kommer nok Trump til å si at vi har en vaksine. Det er ikke sikkert at det er helt sant, men det er ikke sikkert det er helt ljug heller. Det er litt avhengig av hva vi legger i at vi har en vaksine, forteller Snoen.

Trump lå bak Biden på meningsmålingene også før korona traff USA for fullt.

– Økonomien var hele tiden en positiv ting for Trump, men før korona var selv ikke det nok, fordi mange likte ikke stilen hans og andre ting hvor de var uenig i ham, som i rase- og innvandringspolitikk, sier Snoen.

Hardt ut mot Biden

Bare timer før Joe Biden ble nominert som demokratenes presidentkandidat onsdag denne uken, gikk Donald Trump hardt ut mot motkandidaten. I vippestaten Pennsylvania, hvor Biden er fra, kalte Trump ham for «Deres verste mareritt».

– Det er Trumps stil, det er sånn han er og sånn han har vært i fire-fem år, så det er ikke noe nytt. Problemet til Trump er at dette er mat for hans kjernevelgere, men han trenger flere enn dem. En god del av de andre liker ikke denne stilen, forteller Snoen.

Får skryt for tale

Natt til fredag holdt Biden sin tale på demokratenes landsmøte. Den har han fått mye skryt for.

– Mange forventet at den skulle være lite sammenhengende og med lite energi. Sånn var det ikke, forteller Snoen, men sier det ikke var noe oppsiktsvekkende med innholdet i talen.

– Han snakker om å samle og å forene. Han snakker om håp over frykt, og at han skal være en president for alle amerikanere, ikke bare dem som har stemt på ham.

Det har lenge vært tema i Bidens taler.

– Bidens hovedbudskap er at man må få Trump vekk for å kunne forene nasjonen, sier Snoen.