Bayerns anonyme helt hylles for sin unike egenskap

Se Champions League-finalen PSG-Bayern München på TV 2 og TV 2 Sumo søndag fra 19.00!

Det offensive arsenalet til Bayern München har imponert alle denne sesongen.

Robert Lewandowskis scoringer, Serge Gnabrys hurtighet og Ivan Perisic’ resolutthet og enorme tilstedeværelse har de siste ukene begeistret og spilt den tyske giganten frem til finalen i Champions League.

Allikevel er det kanskje en «glemt helt» som er blant dem som fortjener den største honnøren, iallfall om en skal lytte til TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp. Han tar nemlig til orde for en hyllest av Thomas Müller forut for den TV 2-sendte gigantdullen søndag.

– Thomas Müller er ikke den spilleren som får mest oppmerksomhet. Han lever en nøytral hverdag, men tallene taler for seg selv. Han er en av Europas fremste angripere, sier Huseklepp.

Se hvilke tall han refererer til og hele presentasjonen av Müller i videovinduet øverst!

Trekker frem flere aspekter ved stjernens spill

TV 2-ekspert Huseklepp mener 30-åringen har utviklet seg som spiller de siste årene, og at det er innsatsen han gjør for sine medspillere som er mest imponerende.

– En av hans fremste egenskaper er gjenvinningsbiten. Han har enorm kapasitet og arbeidsvilje. Uten å være borti ballen kan han være den viktigste mannen i et angrep som ender med scoring. Måten han setter i gang presset på er enormt bra, sier han, og viser blant annet til et eksempel fra gruppespillet der Bayern høvlet over alle sine motstandere.

Müller har selv sagt at dersom laget ikke spiller bra offensivt, så er det et problem for ham. «Jeg er ingen individualistisk spiller», har Bayern-stjernen uttalt.

– Det han sier er at han er avhengig av at det offensive spillet til Bayern fungerer for at han skal kunne fungere normalt. Det er riktig, og det beskriver ham veldig godt som type. Samtidig føler jeg at Müller er en ekstremt viktig bidragsyter til at det offensive spillet til Bayern München skal fungere optimalt. Han er en ekstremt god lagspiller, som ofte spiller medspillerne gode, sier Huseklepp.

I videoen øverst ser du scoringer og bidrag som får TV 2s ekspert til å vise eksempler på overblikk, fotarbeid og fotballintelligens.

Hyller evnen til å tenke på andre

Søndag kan Müller vinne sin andre Champions League-tittel i karrieren. Tyskeren var også med på Bayern-laget som gikk til topps i turneringen i 2012/13, og står også med blant annet ni ligatitler, toppscorertittel i VM og et VM-trofé i en allerede imponerende karriere.

TV 2s ekspert tror ikke det er tilfeldig at nettopp 30-åringen fra Weilheim in Oberbayern har fått muligheten til å briljere i så mange sterke lag gjennom en allerede innholdsrik karriere.

– Han tenker hele tiden på lagets beste og på andre spillere som kan være i bedre posisjon. Det er en av hans beste egenskaper. Han tenker fotball hele tiden, og det gjør ham veldig, veldig vanskelig å møte, sier TV 2-eksperten.

