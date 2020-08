Må forlate Skal vi danse umiddelbart hvis dette skjer

Tolv kjendiser har inntatt Skal vi danse-bobla, og er i full gang med trening, terping og forberedelser til premièren lørdag 5. september.

Denne høsten er det ikke bare koreografi og rytme som må sitte for danseparene. De må også sikre full pott i etterfølgelse av smittevernregler.

– For at smittevernet skal være ivaretatt må årets deltakere og proffdansere forholde seg til en rekke kjøreregler som minimaliserer risikoen for smitte, godkjent av smitteverneksperter og FHI, informerer programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

Kjøreregler for smittevern i Skal vi danse Deltakere skal unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand, generelt leve mer forsiktig enn mannen i gata.

Det skal være faste dansepartnere gjennom hele perioden.

Deltakere og proffdansere skal følge et strengt vaskeregime, både før og etter dansetrening.

Det er egne regler for hvordan man kler seg på trening.

Dansere og crew skal holde to meters avstand til enhver tid.

Det viktigste tiltaket TV 2 og Nordisk Film har innført er at deltakere og proffdansere skal leve langt mer forsiktig enn folk flest under innspillingsperioden.

Se faktaboks for liste over tiltak TV 2 og Nordisk Film har innført.

– Disse reglene har de forholdt seg til i en periode før dansetreningen startet, sier Haldorsen.

– Handler om folks helse

Fysiker og programleder Andreas Wahl (37) har full forståelse for at de strenge tiltakene må være der.

BEVISST SITT ANSVAR: Andreas Wahl følger gladelig de strenge smittevernreglene for å verne om egen og andres helse. Foto: Espen Solli

– Det er jo ikke bare for produksjonens del at vi gjør dette, det handler først og fremst om folks helse. Jeg har blant annet et ekstra ansvar overfor min dansepartner (Mai Mentzoni, journ. anm) og hennes familie, fordi vi nå er én kohort, sier Wahl.

37-åringen legger dog ikke skjul på at det er en del ting å huske på.

– Både før og etter dansetrening skal hele dansestudio vaskes ned, dørhåndtak og knapper på musikkanlegg skal sprites, vi har fått tildelt egne bord å sitte på, hender skal vaskes jevnlig og så videre. Det tar litt tid før alt dette blir rutine og går på automatikk, sier han.

Liten pris å betale

Ifølge influenser og blogger Kristin Gjelsvik (34) er dette en liten pris å betale for å få delta i Skal vi danse-eventyret.

–Vi får så enormt mye igjen for å være med på noe sånt som dette. Jeg takket ja til muligheten nettopp fordi jeg har så innmari lyst til å oppleve Skal vi danse, og da er det en smal sak å følge de reglene vi har fått. Selv om det innebærer at jeg må droppe noen bursdager hos venninner, sier 34-åringen.

Hun understreker dog at hun allerede har levd et ganske nøkternt liv siden mars.

FØLGER REGLER: Influenser Kristin Gjelsvik synes det er en smal sak å følge Skal vi danses smittevernregler. Foto: Espen Solli / TV 2

Har fått konsekvenser

For Wahl har deltakelsen hatt noe større innvirkning på den hverdagen han har levd til nå.

– Den har både sosiale og økonomiske konsekvenser for min del. All sosial kontakt begrenses til å gjelde min egen familie, og alt av jobboppdrag jeg kunne stilt opp på til vanlig må vike. Men skal jeg være med på dette, så må det være sånn, forteller han.

Foruten de ovennevnte konsekvensene, er det spesielt én ting han savner.

– Jeg elsker jo kollektivtransport, men det er en av de tingene jeg ikke får lov til å bruke. Så det har blitt mye gåing, og siden jeg bor et stykke utenfor byen, så har det også blitt en del bilkjøring, sier Wahl før han legger til:

– Men jeg har valgt dette selv, og det er verdt det, for jeg storkoser meg.

Må forlate Skal vi danse

Dersom det likevel skulle bli påvist smitte hos en av deltakerne eller proffdanserne, vil det bety slutten for deltakelsen.

– Ja, i ytterste konsekvens – ved påvist Covid-19, så vil det måtte bli resultatet, bekrefter Kathrine Haldorsen.

– Dersom noen deltakere skulle få påvist smitte tas de ut av produksjonen umiddelbart, og settes i isolasjon. Deres dansepartner vil havne i karantene, og må testes, forklarer Haldorsen videre.

Dersom noen i crewet får påvist smitte, gjelder samme prosedyre for den som er smittet og dens nærkontakter.

Viktig å «bjuda på»

Gjelsvik tør nesten ikke forestille seg at noe sånt kan skje.

– Det er det verste som kunne skjedd – for alle involverte. Derfor er det så ekstremt viktig at vi tar dette på alvor og respekterer de reglene som er gitt, begynner Gjelsvik.

– Jeg tror det er viktigere enn noen gang at vi er i stand til å «bjuda på» med god lørdagsunderholdning for det norske folk, sier hun bestemt.

Wahl frykter på sin side at hele produksjonen kan stå i fare dersom det oppdages smitte i Skal vi danse.

– Det er jo veldig surt dersom det skulle bli et smitteutbrudd i produksjonen. Da er jeg vel egentlig redd for at det kan bety slutten for høstens sesong, eller at alt blir satt på pause inntil alle er friske og smittefrie. Jeg håper likevel at vi, ved å følge disse reglene, klarer å isolere smitten hvis den oppstår. «Første par ut» kan få en ny betydning i årets sesong, avslutter han.

TV 2s programredaktør forsikrer at de til enhver tid vil rådføre seg med smitteverneksperter for å sikre at deltakernes helse blir ivaretatt på forsvarlig måte.

– Dersom eventuell smitte oppdages vil Nordisk Film TV og TV 2 umiddelbart konsultere med smitteveiledere for å kartlegge situasjonen, samt verne om helsen til deltakere og alle som jobber med produksjonen, sier Haldorsen.