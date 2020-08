«Annijor» bekrefter brudd

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter flere uker med spekulasjoner så bekrefter nå Anniken Jørgensen nok et brudd med Anders Gran.

Slutt og sammen igjen, og igjen og igjen... Blogger og influenser Anniken «Annijor» Jørgensen (23) har hatt et berg-og-dalbane-forhold med kjæresten Anders Gran (27), noe man også har fått et innblikk i gjennom dokuserien «Bloggerne». Etter flere offentlige brudd kom nyheten i februar at de hadde funnet tilbake til hverandre.

– Vi har vel egentlig bare gjort det slutt og blitt sammen igjen én gang, fortalte Jørgensen i et intervju med God kveld Norge.

Noe den daværende kjæresten imidlertid var totalt uenig i:

– Det har vi ikke. Offentlig, ja, men mellom oss 10-12 ganger, sikkert mer, la Gran til.

Paret ble først sammen i 2017, og etter mye av og på sa Jørgensen at hun til slutt måtte ta et valg.

– Så var det Anders som til slutt sa at nå er vi enten sammen, ellers er vi ikke sammen, sa hun i mai.

Bekrefter brudd

Nå har det vært spekulert noen uker allerede om det er slutt igjen, og da God kveld Norge intervjuet «Annijor» i forbindelse med boklansering ville hun ikke kommentere kjærlighetslivet.

I dag bekrefter hun imidlertid bruddet på Instagram sin historiefunksjon, hvor hun fikk nettopp spørsmål om brudd fra en av følgerne sine.

Se og Hør omtalte bruddet først.

«Dette er nok det de flest vil vite, og nei. Vi er ikke sammen. Vi gjorde det faktisk slutt for en stund siden og jeg ønsker ham det beste. Han er min beste venn, men vi har forsøkt mange ganger å få det til å fungere», skriver hun, og fortsetter:

«På et tidspunkt må man tenke på hva som er best for oss. Han er en fantastisk person og jeg vet han vil gjøre det bra».