Finanskomiteen utsetter avgivelsen i Tangen-saken

Lovavdelingen i Justisdepartementet åpner for at finansminister Jan Tore Sanner (H) kan instruere Norges Bank i Tangen-saken. Nå vil Finanskomiteen sette seg grundig inn i vurderingen.

På fredag kom Lovavdelingen i Justisdepartementet med sin juridiske vurdering av finansministeren sitt handlingsrom i Tangen-saken.

I sin uttalelse skriver Lovavdelingen at sentralbanklovens ikke generelt avskjærer muligheten for å instruere Norges Banks Hovedstyre. Dette vil kunne påvirke Finanskomiteens innstilling som skal ferdigstilles i dag, og de vil derfor sette seg grundig inn i dokumentet.

– Vi vil nå utsette avgivelsen fra klokka 13.00 til klokka 15.00, sier saksordfører Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet.

Komiteen kommer til å ha et nytt møte klokka 12.00.

– Rydd opp i rotet

De umiddelbare reaksjonene fra medlemmene i Finanskomiteen var tydelige:

– Dette viser, som vi har sagt hele tiden, at Sanner kan gripe inn og stille betingelser rundt ansettelsen av ny oljefondssjef. Vi kan ikke ha en oljefondssjef som er en vandrende interessekonflikt, og det kan og må Sanner gjøre noe med, sier finanspolitisk talsperson i SV, sier Kari Elisabeth Kaski til TV2.

Rødt hadde allerede sin konklusjon klar.

– Nå er det ingen grunn til somling fra regjeringen: Rydd opp i rotet. Fjern interessekonflikten, sier Moxnes.

Kan gi generelle instrukser

Videre skriver Lovavdelingen at de mener at Sanner trolig kan gi generelle instrukser, selv om det vil ha betydning for det konkrete ansettelsesforholdet.

«Sentralbankloven § 2–13 medfører trolig visse begrensninger i departementets adgang til å instruere Norges Bank ved ansettelse av daglig leder av NBIM. Det er imidlertid gode holdepunkter for at sentralbankloven § 2–13 ikke generelt avskjærer muligheten for å instruere Norges Banks hovedstyre ved ansettelse av daglig leder av NBIM,» heter det i vurderingen fra lovavdelingen.

NBIM er avdelingen i Norges Bank som forvalter oljefondet.

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik mener dette understreker det som har vært opposisjonens poeng hele veien.

– Det er ingen av oss som har bedt finansministeren gripe inn i selve ansettelsen, men selve avtalen og rammene rundt, sier Gjelsvik.

Andre vurderingen

Det var i går det ble klart at Sanner ville bed Justisdepartementets lovavdeling gjøre en ny vurdering.

Sanner har tidligere fått en såkalt juridisk betenkning fra et privat advokatfirma, Arntzen de Besche. Dette var det samme advokatfirmaet som tidligere har bistått Nicolai Tangen med arbeidsavtalen han har med Norges Bank.

De konkluderte med at det er Norges Hovedstyres rett og plikt å ansatte oljefondsjef, og at Finansdepartementet ikke kan instruere hovedstyre om forhold som kan knyttes til det