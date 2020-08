Bystrøm vraket til Tour de France

– Jeg fikk beskjed i går om at det ikke blir noe Tour de France likevel, forteller Bystrøm til TV 2 fredag formiddag.

– De fikk kalde føtter

Han hadde "null kraft i beina" på den fjerde etappen av oppkjøringsrittet Critérium du Dauphiné og valgte å bryte. Det gjorde at lagledelsen ikke våget å ta ham med til treukersrittet i Frankrike, som starter om åtte dager i Nice.

– De fikk kalde føtter. Jeg forstår egentlig det, for jeg hadde ikke noe sprut i beina der nede. Men jeg må innrømme at jeg er litt skuffet, sier han.

– Hvordan var det å få den beskjeden?

– Jeg har blitt vraket før, jeg, så dette har jeg vært gjennom før. Laget har store ambisjoner i sammendraget med Tadej Pogacar. De må derfor ha noen som de kan stole litt mer på og som de er trygge på at kan gjøre en god jobb for laget. Når jeg ikke beviser det i Dauphiné, så skjønner jeg at de blir urolige. Signalene der nede var imidlertid at det ikke var noe jeg skulle stresse med, men så valgte de å satse på en annen i stedet, svarer Bystrøm - som i slutten av juni ble bekreftet på UAE-laget til Touren.

Kan bli erstattet av nordmann

I Italia sitter nå en annen UAE-nordmann og venter på klarsignal.

Vegard Stake Laengen er en mulig erstatter for laget. Ingenting er bestemt, men han er på listen over aktuelle ryttere. Derfor dropper han helgens NM og trener heller rolig i påvente av svar.

– Det er selvfølgelig veldig kjedelig for Sven Erik å få den beskjeden nå, ham ble jo tatt ut i til Touren i juni, sier Stake Laengen til TV 2.



– Jeg kom jo inn som reserve på klaget i Dauphiné. De sa etter avslutningen på søndag at de var fornøyd med jobben jeg gjorde der, og at det var en mulighet for at jeg skulle kjøre Touren likevel.

– Foreløpig har jeg bare fått beskjed om at de skal ta en avgjørelse veldig snart.

– Og du er klar hvis du blir tatt ut?

– Jada, jeg er klar, nå trener jeg bare rolig inntil jeg vet om jeg blir med eller ikke.

Vegard Stake Laengen. Foto: Fredrik Hagen

- Et sjokk

Vrakingen av Bystrøm gjør at Alexander Kristoff må klare seg uten sin gode kamerat i Tour de France.

– Er du uenig i vurderingen?

– Det er vanskelig å være uenig. Om jeg hadde vært lagleder, så hadde jeg nok stusset litt selv. Samtidig føler jeg at jeg ville klart meg fint i Touren. Formen er grei, men det var et sjokk for kroppen å komme inn i Dauphiné som første løp etter korona-pausen, sier Bystrøm.

Sesongen 2020 er med andre ord i ferd med å utvikle seg til et aldri så lite mareritt for Sven Erik Bystrøm. Da han var i UAE Tour i februar, ble det oppdaget korona-smitte i laget og han ble satt i karantene i to uker i Abu Dhabi. Og da han var på plass i Italia for å restarte sesongen med Milano-Torino i uka før Dauphiné, fikk han startnekt ettersom han ikke hadde fått svar på en korona-test. Dermed gikk også Milano-Sanremo i vasken.

– Det ble en dårlig oppkjøring til generalprøven til Tour de France. Dauphiné var et superhardt løp med alle de beste på startstreken. Jeg følte ikke at jeg var krisedårlig de første dagene, men den dagen jeg sto av så var det null sprut.

– Hadde du stått av hvis du visste at dette ble konsekvensen?

– Da ville jeg fortsatt til mål, men likevel havnet utenfor tidslimiten. Jeg sto av for ikke å kjøre meg i senk til Tour de France. Det var nok sikkert ikke så lurt av meg, men det er lett å si i etterkant.

Vil slå tilbake i NM

– Hva sier Kristoff til at du ikke får være med ham til Touren?

– Han hadde nok håpet at jeg skulle bli med. Men han måtte nok uansett klart seg alene, for han er ikke prioritert. Laget er bygget opp rundt Pogacar og det er sammendraget som betyr noe.

Søndag sykler Bystrøm og Kristoff sammen i NM, som du ser på TV 2 kl. 15.30.

– Man håper alltid at man skal sitte i en posisjon der man kan vinne NM-gull. Men det blir ikke lett. Uno-X-laget er nok favoritter. De virker utrolig sterke.