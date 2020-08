Stjernenes finale: – Det er ham denne kampen betyr aller mest for

Se Champions League-finalen PSG-Bayern München på TV 2 og TV 2 Sumo søndag fra 19.00!

– Hvorfor har PSG tross alt en god mulighet til å slå Bayern München og vinne Champions League for første gang? Jo, det er fordi de har en livsfarlig trio på topp.

Dette er utgangspunktet for Simen Stamsø-Møllers presentasjon av front-trioen som søndag skal forsøke å bli evige helter i den franske hovedstad. Angel Di Maria, Kylian Mbappe og Neymar har på hvert sitt vis spilt seg inn i hjernebarken til alle som bryr seg om internasjonal toppfotball, og forut for den TV 2-sendte stjernenes finale søndag mener TV 2s ekspert at spesielt én av dem har mye å spille for.

– Denne kampen er Neymars mulighet til å ta turen helt til topps i Fotball-Europa. Det er ham denne kampen betyr aller mest for. Han som fremfor noen andre gjør en fotballkamp til et show. Han blander spektakulær teknikk og frekkhet når han gang på gang dribler sine motspillere og får laget han spiller mot til å rygge omtrent inn i eget mål. Han er et mareritt å forholde seg til for forsvarsspillere, sier Stamsø-Møller.

Har ikke scoret

Neymar har allerede vunnet Champions League en gang med Barcelona, men brasilianeren er selve rosinen i PSG-pølsen som er bygget og konstruert med enorme økonomiske midler for nettopp suksess i denne turneringen. 28-åringen har briljert de siste ukene, men kan allikevel arresteres for ett aspekt ved sitt spill.

Simen Stamsø-Mæller er fotballekspert og -kommentator i TV 2.

– Er det noe man kan ta ham på i disse kampene nå i sommer, så er det det at han ikke har scoret mål. Det har vært marginer som avgjør flere ganger, men når han er så god ute på banen, men ikke scorer inne foran mål, så tenker vi «Okey, vi vet hvor god du er. Men vi lurer på om du kan være best når det gjelder», sier Stamsø Møller.

I videoen øverst ser du også TV 2-fotballekspertens presentasjon av «undervurderte» Ángel Di María og «generasjonstalentet» Kylian Mbappé.

