Mor bedt om å punge ut 1500 kroner etter at datteren prøvesmakte salatbaren på Meny

Onsdag ettermiddag forsynte ei 12 år gammel jente seg i salatbaren på Meny på Jessheim Storsenter.

PLUKK OG MIKS: Salatbaren på Meny på Jessheim, som onsdag måtte tømmes etter prøvesmakingen. Foto: Meny Jessheim

Det endte med at jenta og moren hennes ble tatt med til vekterkontoret.

Til slutt eskalerte situasjonen såpass at politiet måtte tilkalles for å bistå vekterne.

Det var MittJessheim som først omtalte saken.

Butikksjef Linda Jansen bekrefter hendelsen overfor TV 2.

– Dette blir politianmeldt. Vi anmelder alltid slikt, sier hun.

Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, og viser til det hun har sagt til MittJessheim.

Til nettstedet sier hun at hun er lei av barn som «prøvesmaker» alt ifra salat til smågodt og druer, og at butikken taper flere tusen kroner på dette på grunn av smitteverntiltak under koronapandemien.

Sjekket overvåkningsbilder

For å se hva det var blitt spist av i salatbaren, måtte de ansatte på Meny se gjennom overvåkningsbildene fra butikken.

– Det er rett og slett skikkelig dårlig gjort, sier Jansen til MittJessheim, og fortsetter:

– Jeg trodde på det tidspunktet at vedkommende hadde forsynt seg i et beger, slik folk vanligvis gjør, og ble overrasket da jeg så hvordan barnet stakk gaffelen ned i de ulike boksene. Det hadde aldri falt meg inn at noen ville gjøre det.

UVANLIG SITUASJON: Menys driftsjef Espen Tollefsen sier at butikkjeden svært sjeldent krever erstatning etter prøvesmaking. Foto: Meny

Måtte tilkalle politiet

På grunn av smittevernhensyn, måtte de ansatte i butikken tømme hele siden av salatbaren som jenta hadde forsynt seg på.

Salaten ble deretter veid, og det ble besluttet at moren skulle betale 1500 kroner for matsvinnet.

Det mente moren var et altfor høyt beløp, og skjelte ut vekterne.

– Da moren kommer, oppfører hun seg svært aggressivt overfor vekterne på senteret. Politiet bisto da med å få roet gemyttene, sa oppdragsleder Jo Rønnemo Jellum i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Meny-ledelsen: – Høyst uvanlig

Driftsjef i Meny, Espen Tollefsen, sier til TV 2 at situasjoner som dette er høyst uvanlige.

Han avkrefter at 12-åringen blir politianmeldt.

– Vanligvis tar vi butikktyver under 16 år til siden, ringer foreldrene deres, har en dialog og «shake hands». Denne saken tok en helt annen vending, sier han.

Han forteller at kvinnen først satte seg kraftig opp mot vekterne, og at hun deretter slo seg vrang da hun ble bedt om å betale 1500 kroner i erstatning.

Politiet ble tilkalt for å bistå vekterne, ettersom situasjonen eskalerte.

– Det er jo ikke sånn at vi tilkaller politiet hvis noen smaker på en lakriskrokodille, sier Tollefsen.

Han sier at det i dette tilfellet er snakk om en gaffel som gikk fra munn til salat flere ganger, og en situasjon som førte til at vekterne måtte få bistand.

– Burde ikke innbringende dagligvarebutikker som Meny ta høyde for at slikt skjer, og ta regningen selv?

– Absolutt. Det er ikke vanlig at vi ber om å få erstatning. Vanligvis løser vi det med en god dialog.

Tatt i selvbetjeningskassen

TV 2 skrev i fjor om hvordan mindreårige over hele landet ble truet med politianmeldelse etter at de gjorde feil i selvbetjeningskassene på Meny.

Bananen 17 år gamle Othilie Erlandsen valgte i den selvbetjente kassa på Meny kostet to kroner mindre enn den hun skulle kjøpe.

– De sa at det ikke er forskjell på to kroner, to hundre kroner eller to tusen kroner. Et tyveri var et tyveri, sier hun.

Erlandsen fikk beskjed om at hun kom til å bli anmeldt for tyveri, og at hun fra nå av var utestengt fra kjøpesenteret Farmandstredet, som Meny ligger i, i tre måneder.

Flere mindreårige TV 2 pratet med fortalte de har måttet skrive under på, eller blitt bedt om å skrive under på, et papir etter å ha tastet feil i selvbetjeningskassen.

– Underskriften er ikke verdt papiret den er skrevet på, og som forelder ville jeg klaget til butikkledelsen for å sikre at slikt ikke gjentar seg, sa kjendisadvokat John Christian Elden.