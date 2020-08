Petter Northug: – Jeg har et alvorlig rusproblem

Petter Northug innrømmer at han har et alvorlig rusproblem, både med alkohol og narkotika.

Torsdag i forrige uke ble Petter Northug stanset av politiet etter å ha kjørt i 168 kilometer i timen i 110-sonen utenfor Kløfta. Politipatruljen fattet mistanke om ruspåvirket kjøring, og det ble derfor tatt både en spyttprøve og en blodprøve på stedet.

På Instagram innrømmet den tidligere skistjernen senere at politiet også hadde funnet kokain hjemme hos ham. Northug er nå siktet for ruspåvirket kjøring, og for oppbevaring av narkotika.

Hevdet at han ikke har brukt rusmidler

Til samarbeidspartnere og sin egen omgangskrets sier Northug ifølge TV 2s kilder at han ikke brukte rusmidler da han ble stoppet.

Onsdag skrev VG at spyttprøven var positiv, men en slik prøve kan gi falske positive og falske negative resultater. Først om noen uker vil politiet få svar på blodprøven.

Før pressekonferansen fredag har verken Northug eller hans advokat ønsket å svare på hvordan skiprofilen stiller seg til siktelsen.

Kan havne bak lås og slå

Om Petter Northug skulle bli funnet skyldig i forholdene han er siktet for, kan han potensielt vente seg fengselsstraff. Det vil også være skjerpende at han tidligere er dømt for ruspåvirket kjøring.

I 2014 ble Petter Northug dømt etter å ha kjørt og kollidert med en promille på 1,65. Da ble han dømt til 50 dagers fengsel, men han sonet straffen med fotlenke.

Eksperter TV 2 har snakket med mener at farten han ble tatt i er det forholdet som retten vil vurdere som mest alvorlig fordi det setter andres liv i fare.

På sosiale medier har Northug sagt at han er forberedt på å ta ansvar for det han har gjort.