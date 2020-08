Da vekten viste 135 kilo, sa det stopp – nå løper Thomas (42) syv maraton på syv dager

Thomas Stordalen slet med angst og depresjon store deler av livet. Så tok han grep. Nå skal han løpe syv maraton på syv dager. Alt for å sette fokus på menns psykiske helse.

Da Thomas Stordalen (42) våknet den 1.januar i 2013, etter en en ganske heftig nyttårsfeiring, var det mye som ikke kjentes greit i livet hans. Nå sto han foran speilet, betraktet den 135 kilo tunge kroppen og tenkte: «Hva har jeg gjort?»

– Jeg hatet hvordan jeg så ut og tenkte nå har jeg to muligheter. Enten så kan jeg pakke sekken, hoppe ned fra en fjelltopp og gjøre slutt på alt, ellers så får jeg bruke hver dag resten av livet på å bli den beste utgaven av meg selv, forteller Stordalen til God morgen Norge.

Breaking point

Han hadde lagt bak seg et ganske vanskelig år. Store deler av livet har han slitt med både angst og depresjon. Da han endte alene på juleaften sammen med godteposen, og en nyttårsfeiring som føltes som en tragisk avslutning, skjønte Stordalen at han måtte ta grep.

– I 2012 hadde alt bygd seg opp. Det ble et «breaking piont».

Han forteller at det nesten ble som et kall. Han hadde latt seg selv forfalle, nå måtte han gjøre noe. Trening ble redningen.

Alltid hatet å løpe

– Skal man gå ned i vekt, så bør man spise sunt, trene med vekter og løpe. Jeg har alltid hatet å løpe, sier Stordalen og fortsetter:

– Selv da jeg spilte fotball var jeg dårligst trent av alle. Det var veldig tungt i starten.

Han forteller at han begynte med korte intervalltreninger på tredemølla før han ble tipset om å prøve seg på det ti kilometer lange Sentrumsløpet i Oslo. Det ga mersmak.

VAR ULYKKELIG: For syv år siden veide Thomas Stordalen 135 kilo og slet med depresjon og angst. Foto: Privat

– Det ga en utrolig mestringsfølelse.

Etter det fullførte Sentrumsløpet, ble han utfordret til å løpe et helt maraton. Den utfordringen tok han. Men selv om interessen for løping var til stede ble det 42,2 kilometer lange løpet alt annet enn enkelt.

– Det var en forferdelig opplevelse, og jeg tenkte at det skulle jeg aldri gjøre igjen, forteller han lattermildt til God morgen Norge.

En eller annen «løpebasill» hadde likevel fått tak på han, for like etter meldte han seg på Oslo maraton. Og da løsnet det.

– Jeg husker jeg tenkte at: «Løping er min greie».

Syv maraton på syv dager

Det var ikke bare det fysiske resultatet som ga motivasjon. Stordalen så også hvor mye den fysisk helsen hadde å si for den mentale helsen.

Derfor har han valgt å bruke de syv dagene han har igjen av ferien på å løpe et maraton hver dag. Alt for å øke fokus på psykisk helse, spesielt for menn.

– Det er fortsatt tabu å snakke om psykiske problemer og psykisk helse. Jeg har lyst til å vise at det går an å snu livet sitt til det bedre, sier han og legger til:

– Løpingen handler ikke om meg. Den gangen jeg selv var langt nede bestemte jeg meg for at om jeg en dag ble bedre, ville jeg hjelpe andre. Menn tar livet sitt på grunn av psykiske problemer. Det er så mange som sitter hjemme og har det vondt. De snakker ikke om følelser. Det ønsker jeg å gjøre noe med. Mentale lidelser hos menn er tabu enda vi lever i 2020.

– Hva tenker du selv på når du løper?

– Jeg tenker på hvor takknemlig jeg er og hvor deilig livet er akkurat nå.

Han forteller det har tatt tid å komme dit han er i dag. I år er det syv maraton på syv dager, neste sommer er målet å løpe 30 maraton på 30 dager.

På spørsmål om hvorfor, sier han beskjedent at han har to formål. Det ene er å samle inn penger til et veldedig formål, det andre er å skape blest rundt det med fysisk aktivitet og mental helse.

– Hvis jeg kan løpe 30 maraton på 30 dager kan alle bevege seg en halv time hver av de 30 dagene.