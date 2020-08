Blir kastet ut av Tour de France om to koronatester er positive

Et 18 sider langt dokument fra arrangøren har gitt Tour de France-lagene klare retningslinjer før den meget spesielle utgaven av rittet.

29. august starter det koronautsatte Tour de France under ekstraordinære rammer.

Koronapandemien gjør at arrangøren må innføre strenge smittevernsregler alle som er del av sirkuset må forholde seg til. Ifølge Velonews, som har sett det 18 sider lange dokumentet som er sendt ut til lagene, er instruksjonene og retningslinjene mange.

– Vet hvor vi står

Mest fremtredende er punktet om påvist smitte. Hvert lag har lov til å ha 30 personer i den såkalte boblen. Dersom to personer innad i et lag, enten det er ryttere eller støtteapparat, skulle avlegge en positiv test eller ha flere kraftige symptomer på covid-19-smitte, vil hele laget bli kastet ut av Tour de France og alle akkrediteringer inndras.

TIL TOUREN: Gino van Oudenhove er del av lagledelsen til NTT Pro Cycling under Tour de France. Foto: Tor Erik Schrøder

– Det er ikke umulig at det kan skje. Samtidig er det bra at vi vet hvor vi står i forkant. Alle er 100 prosent klar over de ulike scenarioene, sier Gino van Oudenhove til TV 2.

Han drar til Tour de France som sportsdirektør for Edvald Boasson Hagens NTT Pro Cycling.

– Vi prøver alt vi kan for at det ikke skal skje. Vi er også strenge innad i laget. Vi må være 100 prosent sikre på at de som skal i boblen, er negative. Vi skal unngå å ha kontakt utenom så mye det lar seg gjøre, men man kan aldri utelukke det. Om folk blir positive under Touren, kan det sette resten i fare. Det er en eksepsjonell situasjon vi er i.

– Da er det fullstendig krise

Gabriel Rasch skal være sportsdirektør for Egan Bernal, fjorårets Tour de France-vinner, under årets meget spesielle utgave. I storlaget Team Ineos Grenadiers er man klar over konsekvensene dersom man er slepphendt med smittevernet.

– Det er dette med første- og andrekontakt som er så sinnssjukt viktig, sier Rasch til TV 2.

– Har du stått ved siden av noen i 15 minutter uten maske, og den personen har vært i kontakt med en smittet, så er du «fucked». Da er det 14 dagers karantene. Er du nøye med maske, tometersregelen og de 15 minuttene, så slipper du karantene. Derfor er det så viktig, sier Rasch.

Det britiske storlaget har til og med seg egne kokker for å begrense risikoen for å bli smittet ved restaurantbesøk. Han tør knapt tenke på hva som vil skje dersom én av rytterne tester positivt underveis.

SJEF FOR STJERNENE: Gabriel Rasch skal lede Team Ineos Grenadiers under Tour de France. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Da er det krise. Fullstendig krise. Når vi er i bussen og folk dusjer og alt der, så er det ikke så lett å opprettholde to meters avstand hele tiden. Vi må for enhver pris unngå at noen blir smittet. Spesielt de første sju dagene i boblen må vi være nøye på håndvask og ekstra forsiktige, sier Rasch.

– Er du bekymret?

– Ja, man er bekymret for at det kan skje.

De to sportsdirektørene og resten av sykkelsirkuset er allerede godt innkjørte i de nye rutinene. Siden restarten av sesongen og senest i forrige uke i Critérium du Dauphiné, som blir arrangert av ASO, har lagene måtte forholde seg til smittevern.

– Jeg var på møte med ASO i forkant av Dauphiné. Det er ganske strenge regler, men jeg tror det er dette som skal til for å forsvare å arrangere dette overfor myndighetene og folket. Det var bra at de fikk gjennomført Dauphiné på en god måte, sier van Oudenhove.

Strenge koronaregler

I dokumentet til Tour de France-lagene fra ASO går det frem at man må ha avlevert to negative tester for å få lov til å slippe inn i «boblen». Det er lov å erstatte ryttere helt frem til startdagen, men da må også de kunne vise til negative tester.

Arrangøren vil også gjennomføre tester på de to hviledagene underveis, samtidig som rytterne bli undersøkt for symptomer av helsepersonell før hver etappe ved hjelp av en sjekkliste. Har man symptomer kan man bli nektet start.

Det er også krav om bruk av munnbind både før og etter start - samt inne i lagets buss og biler. Interaksjon med tilskuere vil det ikke bli noe. Den eneste gang man er i nærheten av publikum er underveis på etappene.

– Det tar jo litt av sjarmen bort fra det vi driver med, men sånn er det i denne situasjonen, sier Oudenhove.

Det han både så og opplevde under generalprøven i Critérium du Dauphiné gir tro på at Tour de France kan bli avviklet på en god og trygg måte - så lenge alle forholder seg til reglene. Bryter man reglene, kan man bli kastet ut av Tour-sirkuset.

Oudenhove sier at ved å hermetisk lukke ryttere og støtteapparat fra tilskuere og presse før og etter etappene gjør både dem og omverdenen mindre utsatt for smitte. Publikum langs løypen raser man uansett raskt forbi, og dermed er tiden med "kontakt" minimal.

– Det var egentlig ganske bra i Dauphiné. Det er ute i løypa vi er minst utsatt. Vi er mest utsatt når vi er i lenger kontakt med folk utenfor boblen, men der har ASO gjort en vanvittig bra jobb, sier Oudenhove.

Tour de France starter i Nice 29. august, og alle etappene sendes på TV 2 og Sumo.