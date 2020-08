Hevder det er funnet dødelig stoff

Direktøren i Aleksej Navalnys organisasjon hevder politiet har sagt at de har funnet et dødelig stoff i kroppen til Putin-kritikeren. Samtidig mener apparatet rundt Navalny at sykehuset nekter å la ham flyttes til Europa.

Saken oppdateres

På en pressekonferanse fredag sier direktør i Navalnys Foreningen antikorrupsjon Ivan Zjdanov, at politiet har fortalt at de har funnet et dødelig stoff i kroppen til den kjente regimekritikeren, men at de ikke ville si hva det var snakk om.

– Vi fikk bare vite at det er farlig ikke bare for ham, men for alle rundt ham også. Vi fikk ikke vite hva slags stoff, fordi det var hemmelig, forteller han, ifølge Meduza.

– Alle rundt Aleksei må bruke spesielle vernedresser, sier Zjdanov.

Navalny ble dårlig på et fly til byen Omsk. I videoen under kan man høre regimekritikeren skrike i smerte.

Navalny (44) ligger i kunstig koma og er koblet til en respirator på et sykehus i byen Omsk i Sibir etter at han torsdag morgen ble akutt syk på et fly på vei til Moskva.

Legene ved sykehuset i Omsk hevder at tilstanden hans har bedret seg noe over natten, men at han fremdeles ikke er stabil.

– Stoler ikke på sykehuset

Samtidig ønsker Aleksej Navalnys kone at han skal flyttes fordi hun ikke stoler på sykehuset, men legene sier den russiske regimekritikeren er for syk.

Navalnys medarbeidere er overbevist om at han er forgiftet, men legene har ennå ikke stilt noen diagnose.

Et fly fra Tyskland landet i morgentimene fredag i Omsk for å hente Navalny, men legene på sykehuset mener regimekritikeren er for syk til å flyttes.

HEVDER ATTENTAFORSØK: Aleksei Navalnys kone Julia møtte fredag pressen. Hun mener myndighetene i Russland har forgiftet hennes mann. Her sammen med Ivan Zjdanov (venstre). Foto: Alexey Malgavko

Navalnys allierte mener dette er en avgjørelse som er tatt av myndighetene i Kreml, og ikke av legene. De peker på at Navalny ble beskrevet som stabil i natt, mens han i morgentimene beskrives som for ustabil til at han kan flyttes.

Nå sier hans kone, Julia Navalny, at hun krever at ektemannen flyttes til et sykehus i Europa.

– Vi stoler ikke på dette sykehuset, sier Julia Navalny på en pressekonferanse, og sier hun mener at hennes mann blir holdt på sykehuset til eventuelle giftstoffer forsvinner fra kroppen hans.

Regimekritikerens talskvinne, Kira Yarmysh, hevder at viljen mot å flytte Navalny er et attentatforsøk.

– Forbudet mot å flytte Navalny er et forsøk på å ta livet hans, fra leger og løgnaktige myndigheter som har tillatt dette, sier hun.

Testresultater klare innen to dager



Overlege ved sykehuset, Alexander Murakhovsky, fortalte pressen fredag morgen at det er flere juridiske problemstillinger som må løses om Navalny skal flyttes til Russland.

Videre forklarte han at de mener det er fem mulige diagnoser på Navalnys tilstand, og at testresultatene vil være klare innen to dager.

Han ønsket ikke å svare på spørsmål om Navalny var forgiftet, skriver Reuters.

– Forgiftning er deres favoritt-verktøy

Opposisjonen i Russland mener Navalny, en av landets mest profilerte kritikere av president Vladimir Putin, helt åpenbart har blitt forgiftet av myndighetene.

– Den mistenkte forgiftningen er antageligvis en del av økningen i giftangrep mot kritikere av Vladimir Putin, sier Vladimir Karamurza, en russisk opposisjonspolitiker som selv har overlevd to angivelige giftangrep, ifølge Reuters.

– Forgiftning er blitt favoritt-verktøyet til dem som går etter motstandere av Vladimir Putins regime, hevder han.