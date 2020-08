Nye biler blir stadig mer avanserte. Klisjeen "datamaskin på hjul" har mye sannhet i seg – ikke minst når bilene også begynner å være konstant koblet opp mot nettet.

De siste årene har vi sett en liten revolusjon på teknologifronten. Mye handler om sikkerhet og systemer som skal bistå og hjelpe sjåføren. I tillegg kommer alt som skal gjøre kjøreturen mer komfortabel og luksuriøs.

Men hva synes egentlig eierne om alle de tekniske finessene i bilene sine?

Premium gjør det best

Det er noe bilprodusentene er svært opptatt av. Samtidig som de gjør sitt ytterste for å henge med i et kappløp, er det naturligvis grunnleggende viktig at kunder og eiere er fornøyd med det de leverer. Hvis ikke, hjelper det lite å bruke mye penger på dette.

Amerikanske J.D. Power står bak noen av de mest omfattende brukerundersøkelsene i bransjen. Nå har de kunngjort en ny: De har spurt tusenvis av bileiere hva de mener om teknologien i bilene sine – og bedt dem gi poeng på en rekke punkter.

Maks score er 1.000. Det er ingen i nærheten av å klare, men når vi ser hvordan de ulike merkene gjør det, er det én klar og ikke overraskende tendens: Det er generelt premiummerkene som kommer best ut her.

Tesla er langt fremme på ny teknologi i biler og har også revolusjonert oppgradering av systemene, trådløst. Uoffisielt havner de på andreplass i denne undersølelsen.

Hva med Tesla?

Undersøkelsen er en stor opptur for Volvo, som her tar innersvingen på alle konkurrentene, inkludert de tyske. Volvo oppnår nemlig 617 poeng, og er med det eneste merke over 600 poeng.

Volvo har alltid vært langt fremme på sikkerhet. Det som startet med å bygge inn mest mulig passiv kollisjonssikkerhet i bilene, har særlig det siste tiåret utviklet seg til stadig flere støttesystemer rundt aktiv sikkerhet: Altså at bilen hjelper til med å unngå at ulykker kan skje.

På andreplass i undersøkelsen finner vi BMW med 583 poeng. Så kommer amerikanske Cadillac med 577, Mercedes med 567 – mens topp fem rundes av med Hyundais luksusmerke Genesis: De får 559 poeng.

Det hører med til saken at Tesla ikke er med i undersøkelsen på normal måte. Det skyldes at Tesla selv ikke tillater J.D. Power å kontakte kundene deres i enkelte stater. Derfor er ikke tallgrunnlaget representativt, men ifølge J.D. Power ville Tesla fått en score på 593 her, og dermed tatt andreplassen.

Adaptiv cruisekontroll er en av teknologiene som har mye å si for å redusere faren for ulykker.

Samme opplevelse som på mobilen

For Volvos del er dette naturligvis en solid fjær i hatten:

– Vi vet at ny og innovativ teknologi er noe kundene i premiummarkedet er spesielt opptatt av og Volvo har satset hardt på dette området. Det er gledelig at kundene setter pris på og aktivt benytter teknologien. Den tilbakemeldingen får vi også i egne kundeundersøkelser, sier Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

Han legger til:

– Volvo var tidlig ute med oppkoblet teknologi og har eksempelvis vært langt framme med appen Volvo on Call. Den gir eieren en mer personlig og skreddersydd opplevelse av bilen og forenkler hverdagen. Volvo er også det første bilkonsernet som integrerer Googles Android Automotive. Vi ser fram til å rulle ut den løsningen, først på XC40 i høst. Det gir samme opplevelse som med en mobiltelefon, men tilpasset sikker bruk mens man kjører. Med trådløse oppdateringer til alt fra vedlikehold og nye funksjoner, holder bilen seg like oppdatert og moderne som alle andre digitale produkter.

Volvo faser nå inn Googles Android Automotive i bilene sine, først ut er XC40 i høst.

Kameraer er viktig

– Hvordan ser utviklingen ut de neste årene?

– Volvo satser på teknologi som gjør at bilene våre kan snakke med hverandre – og med annen infrastruktur i samfunnet. For eksempel kan Volvos biler i sanntid advare hverandre om glatte veier på vinteren. Det er store sikkerhetsmessige gevinster i denne typen teknologi. Hyperavanserte radarer, sensorer og 360-graders kameraer bidrar til at kundene får en ekstra trygg kjøreopplevelse. En moderne Volvo skal gi sjåføren øyne i nakken og hjelpe hun eller han med å ha god oversikt over trafikkbildet til enhver tid, sier Trosby.

I J.D. Power-undersøkelsen fremgår det at mange kunder mener kameraer som viser omgivelsene rundt bilen er svært viktig. Her har det kommet mange smarte løsninger de siste årene. Det som startet med ryggekameraer, har blant annet utviklet seg til systemer som viser hele området rundt bilen. Det er ikke minst viktig når bilene har vokst i størrelse, mange har også kraftige stolper som tar sikt.

I motsatt ende av hva kundene synes er viktig, skiller én ting seg ut: Nemlig funksjoner styrt av håndbevegelser. Dette har vært et satsingsområde hos flere bilprodusenter de siste årene. Ved å gjøre bevegelser med hånden, kan du for eksempel justere volumet på radioen, heve eller senke temperaturen i bilen – eller slå av/på ulike funksjoner. Men blant kunder flest, er dette tydeligvis ikke spesielt attraktivt.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er det vi tør kalle en "infotainment-nerd". Han har alltid vært opptatt av teknologi og duppeditter i bilene. En undersøkelse som dette er derfor spesielt interessant for ham:

– Det har skjedd mye bra de siste årene. Ikke minst dette med at bilen kan oppdateres og utbedres trådløs - som en smarttelefon. Stadig bedre og mer avanserte head up display er også bra, både for komfort og sikkerhet. 360-kamera, som lar deg se bilen ovenfra, gjør parkering mye enklere.



– Innen sikkerhet er kanskje automatisk nødbrems det aller viktigste som har skjedd de siste årene. Det har reddet mange fra en stygg smell.

En skjerm er ikke lenger bare en skjerm. Denne løsningen finner vi hos kinesiske Byton.

Bedre og sikrere

Én trend er han imidlertid skeptisk til:

– Flere og flere velger nå infotainmentsystemer med touch-skjermer - som styrer alt fra klimaanlegg til multimedia. Det er faktisk ganske trafikkfarlig. Det krever at du flytter blikket fra veien. Noen skjermer er også dårlige på å registrere berøring.

– Heldigvis har det blitt slik at du kan styre nesten alt fra knapper eller hjul på multifunksjonsrattet, og det hjelper. Men systemene som for eksempel involverer menyhjul og hurtigmeny-knapper i midtkonsollen er etter min mening mye bedre og mye sikrere enn touch-skjermer.

