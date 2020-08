Fotballryktene: – Vil hente Liverpool-profil til Barcelona

Mens Manchester United snuser på talent hos nedrykksklubb. Få dagens rykter her!

Ronald Koeman er på plass som ny trener i Barcelona, og ifølge AD har nederlenderen gitt beskjed til Georgini Wijnaldum om ikke å signere en ny kontrakt med Liverpool. Wijnaldums kontrakt med Liverpool går ut neste sommer og er ønsket av Koeman, som han har et forhold til fra Nederlands landslag.

Det hevdes også av RAC1 at Koeman ønsker å hente Memphis Depay fra Champions League-semifinalist Lyon til Barcelona. Overgangssjournalist Nicolo Schira melder i tillegg at også hevder at Barcelona er i samtaler med agenten til Ajax-midtbanespiller Donny van de Beek.

Det ettertraktede midtstoppertalentet Gabriel Magalhaes fra Lille har utsatt avgjørelsen om sitt neste karrieresteg. Rapportene tyder på at Arsenal drar det lengste strået, men Telegraph hevder at en avtale enda ikke er helt på plass. Også Manchester United og Napoli er med i kampen om 22-åringen fra Brasil.

Sky Sports melder at Dean Henderson, som var på lån i Sheffield United forrige sesong, er nær ved å signere en ny kontrakt med Manchester United. Det hevdes at keepertalentet vil få 1,2 millioner kroner i ukelønn og dermed blir han en av verdens best betalte burvoktere.

Manchester Evening News skriver at Manchester United vurderer å signere Bournemouths kantspiller David Brooks. The Sun skriver at det vil koste United 470 millioner kroner å hente 23-åringen.

O Jogo skriver at PSG snuser på Manchester United-back Diogo Dalot.

Gianluca Di Marzio skriver at Juventus ønsker seg Roma-spiss Edin Dzeko.

Tottenham kan komme til å legge inn et bud på Arsenals Ainsley Maitland-Niles på rundt 235 millioner kroner, skriver Daily Mail.

The Argus skriver at Brighton ikke kommer til å akseptere noe bud på midtstopper Ben White, som gjorde stor suksess på lån hos Leeds i Championship forrige sesong. Også Chelsea har snust på 22-åringen.

Samtidig skriver Sky Sports ar Brighton er i forhandlinger med Real Betis om et salg av Martin Montoya.