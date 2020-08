En offensiv Joe Biden oppfordret velgerne til å tenke over hvilket land de ønsket for sine familier og sine barn. Han kom også som ventet meg kraftig skyts mot Donald Trump.

Natt til fredag presenterte Joe Biden seg for alvor som Demokratenes presidentkandidat. På siste dag av partiets landsmøte talte han, og la grunnlaget for ukene som kommer.

Det hele startet med at han offisielt takket ja til å være Demokratenes presidentkandidat.



Se et lengre utdrag av Bidens tale øverst i saken.



– Dette er et livsendrende valg. Det vil prege hvordan landet ser ut i lang tid fremover. Hva vi er som nasjon, hva vi står for, hvem vi vil være, alt skal avgjøres ved dette valget. Valget kunne ikke vært mer klart.

Biden var også klar på at den fire år lange perioden med møre for amerikansk historie nå bør gå mot slutten.

– Kjærlighet er mer kraftfullt enn hat, håp er kraftigere enn frykt og lys er kraftigere enn mørke. Dette er vårt øyeblikk, dette er vårt oppdrag. Historien vil få muligheten til å si at enden på dette kapittelet av amerikansk mørke startet her i natt, sa han.

– Trump venter på et mirakel

Biden kom raskt på sporet der han kritiserte den sittende presidenten for sin håndtering av pandemien.

– Bare døm den sittende presidenten på fakta. Fem millioner er smittet av korona i Amerika til nå. 170.000 har mistet livet. Uten sammenligning dårligst av alle land i verden. Over 150 millioner er arbeidsledige og over 10 millioner vil miste helseforsikringen sin i år, sa Biden.

77-åringen angrep også presidentens utsagn om at viruset vil forsvinne snart.

– Presidenten fortsetter å fortelle oss at viruset kommer til å forsvinne. Han venter på et mirakel. Vel, jeg har nyheter for ham. Det vil ikke skje et mirakel, sa Biden.

Biden mener Trump spiller på hat, frykt og ikke bryr seg om andre enn seg selv.

– Han tar ikke ansvar, nekter å lede, klandrer andre, godsnakker med diktatorer og nører opp under hat. Han våkner opp og tenker at jobben handler om han, ikke om deg, sa Biden og fortsatte:

– Hvilket Amerika ønsker du for deg, din familie og for dine barn? Jeg ser på ting annerledes. Jeg ser et Amerika som er generøst, sterkt, uselvisk og ydmykt. Et Amerika vi kan bygge opp på nytt sammen, sa Biden.

Hyllet Obama

Biden brukte også taletid på å trekke frem Obama, og jobben han gjorde i sin åtte år lange presidentperiode.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke president Obama, du var en storartet president. En president barna våre kan og vil se opp til. Ingen vil si det om den sittende presidenten.

I Bidens øyne var Obama den rake motsetningen til det Donald Trump har vist i løpet av de siste fire årene i Det Hvite Hus.

Har partiet i ryggen

Det var ikke bare Biden selv som stod for snakkingen på den siste dagen av Demokratenes landsmøte.

Flere demokrater slapp til for å uttrykke sin støtte overfor Biden.

Norskættede Pete Buttigieg var mye omtalt under Demokratenes presidentkandidat-valgkamp, der han selv stilte. Han hyllet Biden for hans politiske mot hva gjelder homofilt ekteskap.

– Kjærlighet gjør mitt ekteskap ekte, men politisk mot gjorde det mulig. Joe Biden stod opp og sa at ekteskap for alle burde være loven i dette landet, sa Buttigieg.