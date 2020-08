Var sporløst borte i 50 år, men så fant forskerne frem peanøttsmøret

Siden 1968 har den lille somaliske elefantspissmusen ikke blitt observert.

Det har fått den inn på listen for etterlyste arter. Så høyt som på femteplass i verden lå den, inntil nylig.

I 2019 ble et forskningsprosjekt satt i verk for å undersøke om arten fortsatt levde, skriver The Guardian.

Prosjektet fant sted i Djibouti, ikke Somalia, etter tips fra lokale om at det kanskje kunne gjøres funn der. Lokale kunne ut ifra gamle bilder tatt av dyret nemlig kjenne igjen den lille musen.

Liker peanøttsmør

Forskningslaget fikk også informasjon fra lokale om at elefantspissmus søker ly fra rovfugler, og gav forskerne råd om hvor de burde lete. De foreslå også å sette ut feller med peanøttsmør, havre og gjær som lokkemat.

Og allerede i den første fellen som ble satt ut hadde en av de små elefantspissmusene latt seg friste av agnet.

Den var satt ut i et tørt og steinete landskap. Dyret ble kjent igjen på den karakteristiske pelsen og den særegne halen.

– Det var fantastisk da vi åpnet den første fellen og så en liten pelsdott med den særegne halen. Vi så på hverandre og kunne ikke tro det, sa Steven Heritage, som er forsker ved universitetet Duke i USA til avisen.

Ble gjort søk på 70-tallet

– Det ble gjort flere søk etter den somaliske elefantspissmusen på 70-tallet i Jibouti, uten at det gav resultater. Så at vi fant en med en gang er jo utrolig, sa Heritage til avisen.

Laget med forskere var glade for at det ikke ser ut til at arten er utsatt for noen umiddelbare trusler for øyeblikket. Området elefantspissmusen ferdes i er stort sett uegnet for menneskelige aktiviteter som for eksempel jordbruk.

– Vanligvis når vi gjenoppdager tapte arter, finner vi bare ett eller to individer og må handle raskt for å forsøke å forhindre deres forestående utryddelse, sa Robin Moore fra Global Wildlife Conservation (GWC), som også var med på prosjektet.

Forskergruppen satte til sammen ut mer enn 1000 feller for å undersøke hvor stor bestanden var, og fant til sammen 12 individer. De skaffet de første bildene og video av en levende somalisk elefantspissmus for vitenskapelig dokumentasjon.

Plassert i ny slekt

DNA-analysen gjort i etterkant viser at somaliske elefantspissmus er nærmest beslektet med andre spissmus som bor så langt borte som i Marokko og Sør-Afrika. Det betyr at den nå er plassert i en ny slekt kalt Galegeeska.

Den er også nært beslektet med jorddyr, elefanter og maneter.

– Med en enkelt ekspedisjon til en del av Afrika som er utfordrende å jobbe i, har forskningslaget oppnådd utrolige resultater. Ikke bare har de dokumentert artens eksistens for første gang på 50 år, men de har også korrigert vår forståelse av artens slekt, sier Andrew Taylor til avisen.

Han er styreleder for International Union for the Conservation of Natures spesialgruppe som jobber opp mot elefantspissmus.