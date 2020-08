Ble pågrepet på luksusyacht til 300 millioner – tiltalt for Mexico-mursvindel

Steve Bannon (66) ble torsdag siktet for å ha svindlet personer som har donert til en privat ideell organisasjon for bygging av en mur mot Mexico. Dette ved å ha planlagt underslag.

66-åringen var tidligere president Donald Trumps rådgiver, og sees på som arkitekten for hans valgkamp i 2016.

Torsdag ble han siktet for underslag av flere millioner kroner fra en ideell organisasjon.

Under fengslingsmøte torsdag nektet Bannon straffeskyld. Han ble siden kausjonert ut for 44 millioner norske kroner. Han ble også pålagt et forbud mot å reise ut av USA.

Pågrepet på mega-yacht

Torsdag morgen ble Bannon pågrepet på en 150 meter lang yacht som lå fortøyd i Westbrook i Conneticut.

Ifølge The New York Times er fartøyet verdt over 300 millioner kroner, og tilhører forretningsmannen Guo Wengui, som er i eksil fra Kina.

Den profilerte politiske strategen er siktet for å ha svindlet givere til prosjektet «We Build the Wall». Dette ved å utnytte interessen deres i grensemuren og ha feilaktig ha sagt at alle pengene som blir samlet inn skal bli brukt på bygging.

LUKSUS: På denne yachten ble Steve Bannon pågrepet. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters / NTB scanpix



Skal ha lurt pengedonorer

Ifølge påtalemyndighetene har det Bannon har omtalt som en ideell organisasjon vært noe helt annet.

Organisasjonen samlet inn over 150 millioner første uken de var åpne for giverbidrag. Bannon har ifølge påtalemyndighetene tatt ut utbytte på mer enn ni millioner kroner fra organisasjonen.

Sammen med Bannon ble tre andre menn pågrepet og siktet for svindel i saken. De skal også ha tatt ut utbytte fra den ideelle organisasjonen.

De skal ha skjult de ulovlige pengeuttakene ved å overføre pengene til et veldedig selskap Bannon jobbet for, samt et skallselskap.

MEDHJELPER: Steve Bannon har i etterkant blitt omtalt som regissøren for valgkampen som fikk Trump valgt i 2016. Foto: Mandel Ngan / AFP / Reuters

Vet ikke noe om det

Trump prøvde torsdag å distansere seg fra saken.

– Jeg føler meg veldig dårlig. Jeg har ikke hatt noe å gjøre med ham på veldig lenge, sa Trump.

Han sa at han ikke visste noe om kampanjen i det hele tatt, men sa også at han ikke likte den.

– Jeg liker ikke prosjektet. Jeg trodde det ble gjort for å skape blest om muren, sa han og presiserte at å betale for en mur mot Mexico privat er upassende.

Donald Trumps sønn har tidligere omtalt «We Build the Wall» i varme ordelag. Han har blant annet kalt det et privat foretak på sitt beste.