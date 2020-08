Nå har de kjøpt bolig: – Staselig nabolag

Programlederen tar med seg familien og flytter til Oslo fra Trøndelag.

– Vi har kjøpt fin tomannsbolig. Det blir trist å flytte fra Norges beste by Trondheim, men med familie, venner og jobbtilknytninger her blir det mye besøk her, skriver Hegseth til God kveld Norge.

Morten Hegseth er gift med økonom Anders Riiber (47), som har en datter. Nå venter en ny hverdag for de i Oslo.

– Den dagen noen ser meg i vaffeljakke og mokasiner har jeg tapt! I et så staselig nabolag som Nordstrand skal jeg tviholde på rufsete sjel og saus i munnvikene, skriver trønderen under på.

– Greta Thunberg blir fornøyd

I vinter skal vi igjen få se Hegseth som programleder for realityserien Love Island på TV 2.

Han er også fortsatt knyttet til VGTV, som en av stjernene i programmet Panelet og podcasten Harm & Hegseth.

TV-profilen flyttet fra Oslo til Trondheim for omtrent to år siden, og har pendlet mellom byene for jobb siden da.

– Pendlingen har ikke akkurat stått i miljøkampen eller det fredfulle familielivets tegn, så nå blir både Greta Thunberg, jorda og familien mer fornøyde med meg, skriver han.

Ikke fått solgt

Siden februar har ekteparet prøvd å selge huset sitt på Moholt i Trondheim, som ligger ute med en prisantydning på 7.890.000 kr.

– Vi var særdeles uheldige med corona, men nå tilsier alt at markedet endelig har stabilisert seg. Og for et kupp det er!, opplyser Hegseth.

Funkishuset, som han selv kaller for Moholt sitt eget svar på Downtown Abbey, er derfor ute på markedet igjen.

– Det har til og med badekar tilknyttet hovedsoverommet, walk in og hage. Lyx og mys!, skriver Hegseth.