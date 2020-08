Kvinneopprør i Trondheim mot enstemmig innstilling på Giske

Valgkomiteen i Trøndelag Ap satt torsdag kveld etter det TV 2 kjenner til i intense sluttforhandlinger om hvem de skal innstille som ny fylkesleder i Trøndelag Ap.

På tampen av den tilspissede kampen om Trond Giskes mulige comeback krever tre kvinnelige profilerer at at valgkomiteen ikke ender opp med en enstemmig innstilling på Giske. Hvis det ikke blir enighet om en kvinne som ny fylkesleder, krever de en delt innstilling.

Trond Giske Foto: Berit Roald

Det betyr i så fall kampvotering mellom Giske og en kvinnelig kandidat på årsmøtet i Trøndelag Ap 29. august.

Fire kvinner har vært i intervju med valgkomiteen, og to av dem bekreftet onsdag til TV 2 at de opprettholder sitt kandidatur, Marit Bjerkås fra Rennebu og Tone Våg fra Snåsa.

– Jeg vil helst ha en kvinne på topp, eller en delt innstilling. Det vil synliggjøre at ikke hele Trøndelag Ap stiller seg bak Giske og jubler for ham, sier leder i Trondheim Arbeidersamfunn, som er Giskes eget lokallag.

En ringerunde viser at mange lag rundt omkring er delt, framholder Eikevik.

– Bedre med to forslag

Hun får støtte fra flere sentrale Ap-kvinner i Trondheim.

– Jeg tenker det er positivt om valgkomiteen kommer med en delt innstilling slik at grasrota kan få komme med sin mening. Det kan se ut som hele Trøndelag Ap er delt, og da er det like greit at delegatene får stemme over det på årsmøtet, sier Anette Ystegard, styremedlem i Byåsen Arbeiderlag.

Lederen i Charlottenlund og Brundalen Arbeiderlag, Heidi Linge viser til at det tidligere er kommet fram at det skal ha vært flertall i valgkomiteen for en kvinne, men at det skal ha snudd til fordel for Giske.

– Det viser at det er splittelse, og da er det bedre at de legger fram to forslag, slik at delegatene og fylkesårsmøtet får stemme og ta avgjørelsen, sier hun.

Ikke ferdige

Valgkomiteen klarte torsdag kveld ikke å komme fram til en innstilling på nytt styre i fylkespartiet.

– Valgkomiteen nærmer seg en løsning, men det gjenstår fortsatt en del arbeid før vi kan presentere en helhetlig innstilling. Vi tar sikte på å sende ut forslaget til årsmøtedelegatene kommende mandag, og inviterer deretter pressen til en orientering kl 15:30 mandag 24. august. Vi kommer ikke til å si noe om navn før partiorganisasjonen er informert, sier komiteens leder Arild Grande til TV 2.

Benkeforslag

De tre Ap-kvinnene fra Trondheim advarer mot at valgkomiteen alene avgjør om Giske skal bli ny fylkesleder.

– Valgkomiteen bør ikke få for mye makt. Det er ikke bare de som bør bestemme. Det vil være mye sunnere for partiet med en delt innstilling og en debatt om kandidatene, sier Eikevik.

Det vil gi et feil bilde om valgkomiteen går enstemmig inn for Giske på topp, mener de.

Det kan føre til benkeforslag på en kvinnelig kandidat på årsmøtet, og krav om hemmelig avstemning, ifølge kvinnene.

– Men er det ikke bedre at den som blir innstilt som ny fylkesleder har hele valgkomiteen bak seg, slik at det blir ro i partiet?

– Det tror jeg absolutt ikke at det blir. Da kommer det til å bli jobbet med en benkeforslag eller en avstemning over valgkomiteens innstilling, sier Ystegard.

Valgkomiteens leder Arild Grande har ifølge sikre kilder jaktet på et kvinnelig kandidat som kan samle partiet igjen etter frustrasjoner internt over at menn fra Trondheimsregionen i årevis har besatt maktposisjonene.

Før helgen fikk TV 2 bekreftet at det var duket for en kvinnelig kandidat på topp, men så dreide flertallet seg til Giskes fordel.

Lokallagene i nord, Steinkjer, Verdal og Stjørdal sluttet opp om Giske, og foreslo to nordtrøndere som nestledere for å bedre den geografiske balansen.

Krever fornyelse

Men Ap-kvinnene i Trondheim ønsker en fornyelse i partiet, og en bedre kjønnsbalanse.

– Det er absolutt ønske om en fornyelse. Antallet medlemmer i Trøndelag Arbeiderparti har gått ned med ti prosent, og det er viktig med en kvinnelig leder som alle kan ha tillit til, og som kommer med nye og friske tanker om politikken, sier Ystegard.