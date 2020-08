SISTE: LO-ledelsen og NHO-toppene på plass under meklingen

En halv time før midnatt dukket LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og nestleder Peggy Hessen Følsvik opp i Thon Hotel Opera, der meklingen i årets første og viktigste lønnsoppgjør nå har passert utløpsfristen.

NHO-ledelsen er også på plass får TV 2 opplyst. Dette er svært uvanlig i et forbundsvist oppgjør, der det såkalte frontfaget legger rammene for årets tillegg. Meklingen mellom Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) hadde frist ved midnatt, men det er nå åpenbart at partene trenger mer tid.

Etter det TV 2 forstår blander LO- og NHO-ledelsen seg ikke direkte inn i forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Men årets oppgjør, særlig i den ekstraordinære situasjonen Norge befinner seg i, berører hele samfunnet, og en del fellesordninger, og ikke minst rekkefølgen i de kommende oppgjørene er temaer de to hovedorganisasjonene gjerne har sterke meninger om, som de føler behov for å diskutere med Riksmekleren.

Riksmekler Mats W. Ruland og hans medmekler Hilde Lund opplyste torsdag kveld at partene fremdeles har langt igjen.

– Det er mange elementer som må på plass før vi kan komme i mål med meklingen. Men det er fremdeles bevegelse i forhandlingene. Jeg er innstilt på å fortsette meklingen også etter midnatt, sa Ruland torsdag kveld.

Han betegner stemningen i forhandlingsrommet som profesjonell, og tror fremdeles det bør være mulig å komme til en løsning.

– Har dere begynt å snakke kroner og øre?

– Jeg ønsker ikke å gå inn i enkeltelementer i forhandlingene nå, sier Ruland, som rett før midnatt gjorde det klart at han ikke vil gi flere uttalelser offentlig før han har "noe å melde."



Kilder rundt meklingen sier til TV 2 at man neppe får noen avklaring før tidligst fredag morgen. Trolig går det enda lenger tid før årets frontfagsoppgjør blir avklart.

Tilbudt null

Arbeidsgiverne i Norsk Industri har foran forhandlingene tilbudt null. Ingen tillegg verken sentralt eller lokalt. Ingen økning i minstelønnssatsene, og heller ingen tekstendringer i avtalen. Arbeidsgiverne vil også utvide det som kalles normalarbeidsdagen. I dag er den fra 06.00 til 17.00. Arbeidsgiverne vil utvide til 19.00, og dermed slippe å betale ekstra tillegg for de to første timene etter klokken 17.

Fellesforbundet har krevd flere tekstendringer, deriblant et krav om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger for alle ansatte i industrien, ikke bare funksjonærgruppene. Fellesforbundet krever økt kjøpekraft, noe som tilsvarer lønnsøkning på minst 0,3 prosent. Dessuten vil arbeidstakersiden ha ekstra tillegg til alle som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

28 000 i streik

En storstreik i industrien vil omfatte 28 000 arbeidstakere organisert i Fellesforbundet og 1000 organisert i Parat. En konflikt vil ramme store industrikommuner som Stord, Verdal, Raufoss, Kongsberg og Stavanger.

Statsminister Erna Solberg har allerede appellert partene om å gjøre sitt ytterste for å unngå storkonflikt. Dette vil være det siste et pandemirammet Norge trenger nå, har Statsministeren tidligere uttalt til TV 2.

En storkonflikt i frontfaget vil dessuten umiddelbart kunne spre seg til andre områder. Allerede mandag morgen kan landets bygningsarbeidere ta ut 17 000 arbeidstakere i streik, dersom den meklingen også havarerer. Med en løsning mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, reduseres faren for stopp på byggeplassene, og øvrige kommende oppgjør betraktelig.

– Ingen må få mer

Partene i dette såkalte frontfagoppgjøret er imidlertid enige om en ting: Dersom de blir enige om en økonomisk rappe for årets oppgjør er det helt avgjørende at denne rammen ikke brytes i andre områder, for eksempel i offentlig sektor. Det at konkurranseutsatt sektor skal bestemme størrelsen på lønnstilleggene er avgjørende for den norske forhandlingsmodellen, det såkalte trepartsamarbeidet mellom LO, NHO og myndighetene.

AFP neste år?

En ytterligere kompliserende faktor i årets oppgjør er avtalefestet pensjon. LO og NHO skulle etter planen forhandlet en ny AFP-ordning dette året. Disse forhandlingene har ikke latt seg gjennomføre i år, ofg må utsettes. Problemet for LO er at neste års oppgjør er et mellomoppgjør, der det tradisjonelt bare forhandles om kroner og øre. Dersom AFP utsettes til 2021, må dette avtales i årets oppgjør, i den såkalte andreårsklausulen. LO ønsker at det skal være streikerett på AFP-avtalen, men det har de normalt ikke i et mellomoppgjør. Det må i så fall avtales særskilt. En slik streikerett i mellomoppgjøret vil NHO-siden trolig protestere kraftig på.

TV 2 er kjent med at Ledelsen i LO og ledelsen i NHO har vært i samtaler med riksmekleren om denne problemstillingen.

Mye står på spill

Bakteppet for årets oppgjør er svært krevende. Da covid19 rammet norge i mars, ble store deler av næringslivet lukket ned eller kraftig bremset. EN konflikt i en slik situasjon vil være et stort prestisjenederlag for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Begge har fremholdt at den norske forhandlingsmodellen har tjent Norge godt i mange tiår, og at den er særlig viktig i krisetider. Dersom partene ikke kommer til en løsning i løpet av det neste døgnet, vil det være et gigantisk tap både økonomisk, omdømmemessig og politisk for partene og regjeringen.