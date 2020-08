Klæbo om Northug: – Han har bommet totalt og må få hjelp

HITRA/BERGEN (TV 2): Johannes Høsflot Klæbo forteller at han har snakket med Petter Northug etter at den tidligere skikongen ble tatt i en fartskontroll og ble siktet for ruskjøring.

Johannes Høsflot Klæbo (23) er på Hitra for Toppidrettsveka. Før torsdagens renn møtte han TV 2 og snakket om situasjonen Petter Northug (34) nå befinner seg i.

Northug ble for en uke siden stoppet for å ha kjørt for fort med bil, og han er mistenkt for å ha vært ruspåvirket under kjøringen. Hjemme hos den tidligere langrennsstjernen ble det samme dag også gjort et mindre funn av narkotika.

Klæbo understreker at han synes Northug fremdeles er et forbilde for det han gjorde i skisporet.

– Jeg ser saken i to dimensjoner. Den ene er handlingen han har gjort, og den andre er å tenke på mennesket Petter Northug, sier langrennsstjernen til TV 2.

– Handlingen tar jeg sterk avstand fra. Som rollemodell og bilist har han et ansvar. Han har bommet totalt. Når man ferdes i trafikken, er man avhengig av at alle bidrar. Dette er helt uakseptabelt.

Har snakket med Northug

Når det kommer til omtanken for mennesket Petter Northug, forteller Klæbo at han har hatt kontakt med den tidligere skikongen, men ikke vil si hva de har snakket om.

– Jeg håper og tror at de nærmeste hjelper ham. Jeg håper han tar ansvar for det han har gjort og ikke minst det som skal skje fremover, sier Klæbo.

Nå forventer 23-åringen at Northug får hjelp.

– Han trenger folk rundt seg som må hjelpe ham. Jeg tror han har det, for det er ingen tvil om at han må ta grep for å komme tilbake dit han var.

Northug møter pressen i Trondheim kl. 12 fredag. Her tror Klæbo at 34-åringen viser at han vil gjøre bot.

– Han må ta ansvar for det som har skjedd og det som skal skje fremover. Han har en fremtid. Hvor ønsker han å være fremover? Jeg håper han klarer å finne sin vei.

Bevisst på å være rollemodell

Som gigantisk langrennsstjerne som 23-åring har Klæbo kjent på hvordan det er å være en rollemodell og at handlingene dine da settes i et helt annet lys.

Han fremhever familie og venner som tør å si fra som det viktigste for å sikre at han holder bakkekontakten.

– Man må ha folk rundt seg som tør å si fra, nei-mennesker. Kompiser og familie som ikke bryr seg om jeg går fort på ski eller ikke.