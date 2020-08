Trump tapte i retten igjen – må utlevere skattemeldinger

En dommer har besluttet at president Donald Trump må utlevere sine selvangivelser for de siste åtte årene til en etterforskning på Manhattan.

En føderal dommer har avvist president Donald Trumps siste forsøk på å stanse hans selvangivelser skal overleveres en etterforskning ledet av statsadvokat Cyrus Vance på Manhattan, skriver New York Times

I juli besluttet Høyesterett at dokumentene skulle oversendes en jury som skulle behandle saken. USAs høyeste rettsorgan avviste i juli at en sittende president har immunitet mot rettsforfølgelse.

Dommer Victor Marrero i Federal District Court of Manhattan avviste torsdag Trumps advokaters argumenter om at etterforskningen var politisk motivert og at det favnet for vidt.

Marrero ga medhold til aktor Vance argumenter om at dersom kravet om utlevering av selvangivelsene ble kastet ut, ville det i realiteten beskytte Trump mot rettsforfølgelse og at eventuelle forbrytelser ville bli foreldet.

Det er ventet at Trump vil anke også torsdagens avgjørelse. Statsadvokat Vance etterforsker om lovene i delstaten New York ble brutt i forbindelse med utbetaling av penger til to kvinner som hevder at de hadde hatt et forhold til Trump. Senere kom det frem i et rettsdokument at enheten hadde en langt bredere etterforskning rundt Donald Trumps forretninger i tiden før og mens han ble president.

Trump har lenge jobbet for å holde dokumentene unna innsyn. Papirene befinner seg hos Trumps revisorfirma Mazars.