Anniken Jørgensen utsatt for blotting: – Runket rett foran oss

På tampen av sommeren har varmegradene vært langt over 20 grader i hovedstaden. Det har ført innbyggerne til badesteder som Sørenga, Tjuvholmen og Bygdøy Sjøbad.

Torsdag skulle Anniken Jørgensen, også kjent som «Annijor», og venninnen sole seg, det gikk ikke helt etter planen.

– Vi la oss ut på Bygdøy Sjøbad og fant en liten privat strand hvor vi kunne sole oss toppløse, forteller Jørgensen til God kveld Norge.

Kliss naken

Jørgensen forteller at hun og venninnen fikk øye på en eldre herremann som lå bare noen meter fra dem, kliss naken.

– Vi tenkte at han må jo få lov til å sole seg naken om han vil, sier hun.

Den eldre mannen vinket svakt til Jørgensen og venninnen.

– Jeg trodde han vinket for å si «beklager for at jeg lusket på dere», men det var ikke tilfelle, forteller Jørgensen.

– Jeg tror han ser på oss

Etter litt om og men dyttet Jørgensen til venninnen sin og sa:

– Jeg tror han ser på oss, hva gjør han? Jeg tror han tar på seg selv.

– Så reiser han seg opp, han er kliss naken, han er gammel og han har en erigert penis. På dette tidspunktet ser han rett på oss og runker, forteller en forskrekket Jørgensen.

Hun sier at i øyeblikket klarte hun ikke å si noe, men tok opp telefonen sin, da snudde han seg og forsvant.

Politianmeldelse

Jørgensen kledde på seg og ringte til politiet.

– Jeg trodde ikke politiet kom til å gjøre noe, men det hadde sendt en patruljebil, sier hun.

Politiet bekrefter at de mottok melding om en blotter på Bygdøy Sjøbad klokken 14.50 torsdag, og rykket ut.

– En mann som passet beskrivelsen ble funnet, men han hadde på seg klær og gjorde ingenting ulovlig mens vår patrulje var der, så han ble dimmitert, sier operasjonsleder Andre Kråkenes i Oslo politidistrikt til TV 2.

Jørgensen sier hun har fått tilbud om å komme på stasjonen for å bekrefte gjerningspersonen.

– Jeg kommer til å anmelde han, hvis det er han. Tenk om det hadde vært unge jenter som lå der da, forteller hun.

– Jeg tror han var der kun for å titte på unge jenter, avslutter Jørgensen.