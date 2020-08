Hos Volkswagen er det nå like før den store elektriske offensiven er i gang. I løpet av de neste årene skal de rulle ut en rekke nye elbiler. Først ut er ID.3 som kommer til Norge i høst.

Den får etter kort tid følge av den større SUV-en ID.4, som heller ikke er langt unna.

Nå bekrefter nemlig VW at serieproduksjonen av ID.4 allerede er i gang– og at verdenspremieren blir i slutten av september.

Bilen skal bygges og selges i Europa, senere også i Kina og USA.

Bygget om fabrikken

– Med ID.4 utvider Volkswagen sitt tilbud med en elektrisk bil i det segmentet som vokser raskest i verden: Klassen for de kompakte SUV-ene, sier Ralf Brandstätter, direktør for Volkswagen.

Volkwagens fabrikk i Zwickau, Tyskland spiller en nøkkelrolle i endringene mot elektrisk mobilitet: For første gang er en stor bilfabrikk bygget helt om til bare å produsere elektriske biler. Volkswagen har investert 1,2 milliarder euro i dette, og all ombygging blir ferdigstilt før utgangen av året, som planlagt.

Volkwagen er nå i gang med serieproduksjonen av sin kommende ID. 4 i Tyskland. Her er Thomas Ulbrich, styremedlem i Volkswagen med ansvar for elektrisk mobilitet, på fabrikken.

Største elbilfabrikk i Europa

2021 blir det første helelektriske produksjonsåret i Zwickau. Da skal det produseres rundt 300.000 biler på den nyutviklede MEB-bilplattformen. Fabrikken blir dermed den største og mest høytytende elbilfabrikken i Europa.

Også i andre deler av verden forberedes produksjonen av el-SUVen i høyt tempo. Fabrikken i kinesiske Anting er allerede i gang med forserieproduksjon, og i Chattanooga, USA starter produksjonen av ID.4 i 2022.

ID.4 kommer med rekkevidde på over 500 kilometer og etter hvert også 4x4.

Brennhet kombinasjon

Med en Cw-verdi på 0,28 og et skalerbart batterisystem, oppnår ID.4 rekkevidde på over 500 km (WLTP). I tillegg får bilen mye plass innvendig. Ved lansering er SUV-en bakhjulsdrevet, men elektrisk firehjulsdrift kommer også. Det siste blir helt klart attraktivt for mange norske kunder.

Forhåndsinteressen for ID.3 har vært stor her hjemme. Det er grunn til å vente at mange norske elbilkunder også vil gå for ID.4. Kombinasjonen elbil, SUV og 4x4 er brennhet i Norge. Foreløpig vet vi ikke hvor ID.4 kommer til å legge seg prismessig, men det er nok grunn til å vente at den blir en del rimeligere enn premium-konkurentene Audi e-tron, Mercedes EQC og Jaguar I-Pace, for å nevne noen.

