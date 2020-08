Reagerer på forskjellsbehandling av Hagen og Northug

Øst politidistrikt varslet Spesialenheten for politisaker etter at opplysninger fra Petter Northug-saken ble lekket til mediene. – Det er forskjell på folk, sier forsvareren til drapssiktede Tom Hagen.

Sist torsdag ble Petter Northug (34) stoppet i en fartskontroll, målt til 168 kilometer i timen i 110-sonen på E6 nord for Oslo.

Da politiet dro hjem til ham, fant de mindre mengder kokain, ifølge den tidligere skistjernens egen forklaring på Instagram.

Siden har detaljer fra etterforskningen lekket ut i pressen. Blant annet skriver VG at det ble funnet 10 gram kokain hjemme hos Northug, og at han avla en positiv spyttprøve da han ble stoppet.

VARSLER: Politimester Ida Melbo Øystese har sett seg lei på lekkasjer fra etterforskningen i saken mot Petter Northug. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Torsdag ble det kjent at Øst politidistrikt har varslet Spesialenheten for politisaker på grunn av lekkasjene i saken. Spesialenhetens oppgave er å etterforske politifolk som begår feil eller lovbrudd i tjenesten.

– Vi valgte å oversende Northug-saken til Spesialenheten fordi vi er bekymret for at detaljer i saken som har kommet frem i offentligheten, stammer fra politiets systemer, sier politimester Ida Melbo Øystese til TV 2 fredag.

Det er ikke kjent om politiledelsen har mistanke mot konkrete politiansatte. Også personer utenfor politiet kan ha tilgang til sensitive opplysninger fra en etterforskning.

– Enormt belastende

I samme politidistrikt har det pågått en annen og langt mer omfattende etterforskning i mer enn ett år og ni måneder. I den såkalte Lørenskog-saken er milliardær Tom Hagen (70) siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone, Anne-Elisabeth Hagen (68).

Han ble pågrepet 28. april, men senere løslatt fra varetekt fordi lagmannsretten mente at det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, har flere ganger reagert på at detaljer fra etterforskningen i Lørenskog-saken har blitt publisert i mediene.

Tidligere i august anmeldte han Øst politidistrikt til Spesialenheten fordi han mener at Hagen er forhåndsdømt, og at taushetsbelagte opplysninger er kommet ut gjennom lekkasjer fra politiet.

– Lekkasjene er selvfølgelig enormt belastende for Tom Hagen og hans familie. Fra mitt ståsted er det frustrerende å oppleve kampanjejournalistikk uten å kunne ta til motmæle på grunn av egen taushetsplikt, sier Holden til TV 2.

– Gjør meg mine tanker

Forsvareren sier at han har vært i dialog med Spesialenheten angående anmeldelsen, og han har fått bekreftet at saken er under etterforskning.

– Jeg håper Spesialenheten legger de nødvendige ressurser i saken for å oppklare hvem som har lekket taushetsbelagt informasjon, sier Holden.

Advokaten reagerer på at Øst politidistrikt nå velger å varsle Spesialenheten om lekkasjer i Northug-saken.

OPPGITT: Tom Hagens forsvarer Svein Holden mener at Øst politidistrikt behandler lekkasjer ulikt. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det er tydeligvis forskjell på folk. Politiet sitter stille i båten og registrerer at det lekkes kontinuerlig fra Lørenskog-saken i månedsvis uten å løfte en finger. Men når det lekkes fra saken mot Northug, involveres Spesialenheten umiddelbart.

– Det er klart jeg gjør meg mine tanker rundt dette, sier Holden, som legger til at han ikke har snakket med Hagen om hvordan han personlig ser på varslingen som er sendt i forbindelse med Northug-saken.

Politiet: Har vært bekymret

Politimesteren i Øst politidistrikt erkjenner at mye informasjon fra Lørenskog-saken har blitt offentliggjort.

– Jeg forstår at det er krevende for Tom Hagen å få detaljer fra sitt liv eksponert i media. Samtidig er han siktet for en svært alvorlig forbrytelse, sier Øystese.

Hun sier politiet fortløpende har vurdert å anmelde saken til Spesialenheten.

– Saken har vært etterforsket over lang tid og svært mange, også utenfor politiet, har hatt kjennskap til detaljer i etterforskningen. Det har gjort denne saken mer komplisert.

– Vi har vært bekymret for lekkasjene i Hagen-saken, og har satt i verk tiltak for å begrense informasjonstilgangen internt, men har valgt å ikke sende den til Spesialenheten. Nå ser vi imidlertid frem til at Spesialenheten vil gjennomgå alle sider av saken, sier Øystese.

Politiet ønsker ikke å svare på hvilke spesifikke opplysninger som har fått dem til å sende Northug-saken til Spesialenheten.