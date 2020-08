Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon pågrepet i New York

Amerikanske myndigheter sier Steve Bannon, president Donald Trumps tidligere rådgiver, er pågrepet i forbindelse med en pengeinnsamling via nettet.

Den tidligere politiske sjefstrategen i Det hvite hus er siktet for bedrageri overfor giverne, melder TV-kanalen CNBC.

Ifølge nyhetsnettstedet The Daily Beast er Bannon siktet for å ha underslått penger fra innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi bygger muren).

Hundretusener av givere som har donert til sammen 25 millioner dollar – over 220 millioner kroner – til kampanjen, er svindlet, sier en føderal statsadvokat i en uttalelse.

Pengene skulle gå til å bygge en grensemur mot Mexico. Tre andre personer er siktet i samme sak.

En talsperson har foreløpig ikke svart på en forespørsel fra nyhetsbyrået AP om en kommentar til pågripelsen.

(©NTB)