Misfornøyd med reiseselskap: – Utrolig sleipt

Maria Marstein er ikke fornøyd med TUI etter at reiserådet for Hellas ble endret.

Onsdag endret Utenriksdepartementet (UD) reiserådene igjen, slik at København, Storbritannia, Hellas, Irland og Østerrike blir «røde» fra og med natt til lørdag 22. august. Reiserådet gjelder til og med 1. oktober.

Reiseselskapet TUI tilbyr blant annet reiser til Hellas, og på bakgrunn av de nye reiserådene valgte de å kansellere sine reiser to uker frem i tid.

«Vi følger som alltid UDs anbefaling, og vi har derfor valgt å innstille våre reiser til Rhodos og Kreta de neste to ukene, inkludert våre avganger førstkommende søndag», skrev TUI på sine Facebook-sider.

Selskapet skrev videre at alle berørte gjester ville bli informert, og at de som ønsker det kan endre sin bestilling til et senere tidspunkt.

«Dersom du ikke ønsker å endre din reise vil den bli kansellert og pengene vil automatisk bli refundert», skriver selskapet.

Maria Marstein er ikke fornøyd med grepet fra TUI, og mener selskapet burde kansellert resten av sesongen.

– Tvinger oss til å betale for noe vi ikke får

Marstein og familien har lenge planlagt å reise på ferie i høstferien. Turen skulle i utgangspunktet gå til Tyrkia, men de booket om til Hellas da Tyrkia-reisen ble kansellert for noen måneder siden.

– Så ser vi nå at Hellas kommer til å være rødt i høstferien. Likevel velger TUI å bare kansellere to uker av gangen, sier Marstein.

Familien har betalt inn et depositum på 10.000 kroner for reisen. Fristen for å betale inn resten av reisen, som for Marstein er ytterligere 20.000 kroner, er denne helgen. Gjør ikke familien det, mister de depositumet.

– Når TUI ikke kansellerer reiser lenger frem enn to uker, tvinger de oss til å betale inn 20.000 kroner til for en reise vi vet vi ikke får.

Vil avbestille

Marstein mener TUI burde utsette betalingsfristen frem til det blir avklart om reisen kanselleres eller ikke. Nå er familien usikre på om de bare skal ta tapet på 10.000 kroner, slik at de har penger til høstferien.

– Vi vet ikke hva vi skal gjøre enda. Vi føler at vi blir presset til å betale for en reise det uansett ikke blir noe av. Vi vet også fra andre at det tar lang tid å få pengene tilbake når reisen først blir kansellert.

Etter TUIs avbestillingsregler får du ikke tilbake depositumet om du avbestiller senere enn den 42. dagen før avreisedatoen, og da blir det også et gebyr på 500 kroner per person. Ved avbestilling fra og med den 14. dagen til avreisedato eller utelatt fremmøte, gis det ingen refusjon.

– Det burde vært mulig å avbestille til land som har blitt røde uten å miste depositumet. Det er mange barnefamilier i samme situasjon som oss nå, sier Marstein.

– Synes det er sleipt

Reiseselskapet Ving har valgt å kansellere Hellas-turer resten av sesongen.

– Siden regjeringen er så tydelig på at vi ikke skal reise utenlands, så stoppet stort sett alt salg opp på avganger i september og tidlig høst, har informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving uttalt til Flysmart24.

Marstein mener TUI burde gjort det samme som Ving.

– Jeg synes det er utrolig sleipt at TUI bare kansellerer to uker frem i tid, og dermed tvinger oss til å betale for en reise til et land som er rødt. Jeg synes det er hårreisende at de skaper utrygghet for kundene sine på den måten, sier Marstein.

Forholder seg til pakkereiseloven

TUIs kommunikasjonssjef Nora Aspengren sier selskapet har full forståelse for at kunder lurer på om de vil kunne dra på reisen sin.

– Vi kommer til å kansellere løpende to uker framover så lenge reiserådet står. Det er grepet vi har valgt å gjøre nå, så får vi se hvordan situasjonen utvikler seg, sier Aspengren.

Hun sier TUI forholder seg til pakkereiseloven, og at folk får mulighet til å endre reisen eller få pengene tilbake dersom reisen blir kansellert.

– Hvis et land holder seg rødt når det er to uker til avreise, vil reisen kanselleres. Hvis man vil avbestille reisen selv, er det vanlige vilkår som gjelder. Dette finner du mer informasjon om på vår nettside, sier Aspengren.

– Fortsatt kunder som ønsker å reise

Når det gjelder fristen for innbetaling av reise, sier kommunikasjonssjefen at denne varierer, og for eksempel avhenger av type booking og når man har bestilt.

Kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Til de som venter på penger etter en kansellering hos TUI, har Aspengren gode nyheter.

– Hvis du ønsker å få pengene tilbake for en kansellert reise, vil det gå raskere enn det har gjort tidligere å få tilbake pengene. Vi har kommet mye lenger frem i køen av utbetalinger, og mye av prosessen er automatisert, sier Aspengren, før hun understreker:

– Vi har full forståelse for at dette er vanskelig for folk, og vi håper at man snart vil kunne reise igjen.

– Ving har valgt å kansellere resten av Hellas-sesongen, vurderer dere å gjøre det?

– Vi har fortsatt kunder som ønsker å reise, så vi har ikke valgt å gjøre det slik. Vi forholder oss til toukerspraksisen i henhold til pakkereiseloven.