Faren til Lørenskog-barna oppretter minnefond: – Rørt over all støtten

– Jeg var treneren på fotballaget til eldstesønnen, og vi hadde tette bånd alle tre. Idrett var viktig for oss. Senest i sommer gikk jeg opp på loftet for å hente ned hockeyutstyret som eldstesønnen hadde brukt, for å melde han yngste på hockey når han ble to år, forteller faren til TV 2.

Sønnene Mikael (7) og Gabriel (1) ble drept på Lørenskog 19. juli. Sammen med familien og en nær venn har faren nå opprettet en ideell stiftelse kalt Erkeengler.

«Stiftelsen skal hedre guttene og gi dem evig liv gjennom bidrag til nærmiljøet. Formålet er å tilrettelegge for – og bidra til – at barn og unge i Lørenskog og Rælingen kommune får delta i lek og fritidsaktiviteter», står det på stiftelsens hjemmeside.

– Min drøm har vært at de skulle vokse opp og jobbe med meg i selskapet mitt. Denne stiftelsen er en slags videreføring av det, ved at de lever videre i stiftelsen, sier faren.

– Flere barn skal få glede av idrett

Faren håper minnefondet kan hjelpe andre barn og unge som ønsker å drive med idrett. De har inngått en avtale med Comet Sport som skal bidra med utstyr.

– Som vi vet, bidrar idrett til å bedre fysisk og psykisk helse og fellesskapsfølelse. Målet er at flere barn skal få glede av å drive med idrett, og at færre faller utenfor samfunnet, sier han.

I startfasen fokuserer familien stiftelsens arbeid på Rælingen og Lørenskog. Foreløpig har de planlagt tre minnesmerker; to lekeplasser og en fotballbinge.

– Det er naturlig fordi det var her guttene hadde tilhørighet. Men målet på sikt er at stiftelsen skal bli landsdekkende, sier faren.

– Rørt og takknemlig

Han har selv satt av 500.000 kroner til minnefondet. Ambisjonen var opprinnelig å samle inn en million kroner innen utgangen av 2020, men det var et mål som skulle vise seg å være for lavt.

I løpet av den første dagen hadde nettsiden mer enn 30.000 besøkende og samlet inn 225.000 kroner i donasjoner. Det var fredag 14. august, og i løpet av helgen hadde det kommet inn over en million kroner.

– Engasjementet har vært enormt, og jeg er rørt og takknemlig for all støtten og alle bidragene som har kommet inn til minnefondet, sier faren.

«Det finnes ingen ord som kan beskrive sorgen barnas familie sitter igjen med. Men evige avtrykk i nærmiljøet i guttenes navn er en mager trøst. Vi ønsker å bidra til økt trivsel, og forebyggende og helsefremmende tiltak for andre barn», står det videre på stiftelsens nettside.

Funnet av brannvesenet

De to barna på ett og syv år ble funnet døde 19. juli da brannvesenet rykket ut på en kontroll av et mulig branntilløp i leiligheten.

Brannmannskapene fant den 35 år gamle moren kritisk skadd sammen med de to livløse barna i leiligheten.

Faren dro til leiligheten på Lørenskog for å hente sønnene, da han ble møtt av et stort politioppbud. Han ble pågrepet og fortalt at han var siktet for drap på sine to barn.

Senere opplyste politiet at faren var løslatt, og at barnas mor var siktet for drapene.