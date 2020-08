Politiet sender over Northug-lekkasjer til spesialenheten

Øst politidistrikt opplyser at de har sendt en sak til Spesialenheten for politisaker i forbindelse med lekkasjer i Northug-saken.

Øst politidistrikt har oversendt en sak til Spesialenheten for politisaker, etter det de mener er lekkasjer i Northug-saken.

De skriver på sine nettsider torsdag at flere medier har omtalt taushetsbelagte opplysninger som stammer fra etterforskningen.

– Vi ser alvorlig på at opplysninger fra etterforskningen er lekket til pressen, og har derfor valgt å oversende saken til Spesialenheten for nærmere undersøkelser. Tillit til at politiet håndterer opplysninger vi får på en god måte er helt avgjørende for å løse vårt samfunnsoppdrag, sier politimester Ida Melbo Øystese.

Politiet frykter også at opplysingene som er kommet fram i mediene, kan ødelegge etterforskningen.

– Det er svært viktig at informasjon vi ønsker å ta opp i avhør med siktede eller vitner ikke er gjort kjent for allmennheten på forhånd, sier Øystese.

Det var torsdag 13. august at politiet stanset Northug i 168 kilometer i timen i 110-sonen.

I etterkant ble det gjort beslag av kokkain i Northugs leilighet.

Northug har selv innrømmet i sosiale medier at det ble funnet narkotika i boligen hans.