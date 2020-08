Strålende Carlsen-start, men det er ett uromoment

En uhyre jevn superfinale avgjøres torsdag. Forskjellen på å bli nummer én og to er 600.000 kroner for en Magnus Carlsen som føler seg bedre.

Magnus Carlsen-Hikaru Nakamura 1-0 (Det gjenstår tre partier)

Best av sju-formatet er svært sjeldent i sjakkverdenen. Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura har vunnet annenhver kamp, noe som betyr at Grand Tour Finals i praksis avgjøres som en enkeltstående finale torsdag.

Tok første stikk

I første parti var Carlsen tilbake på stolen, og uten å skjære grimaser slik han gjorde onsdag. 29-åringen startet med svarte brikker. En solid stilling forvandlet han til en umulig en sett med Nakamuras øyne, og Carlsen tok første stikk.

Men TV 2s sjakkekspert roper et varsko før de tre gjenstående partiene, og viser til historikken i finaleserien.

– Det eneste uromomentet er at hver gang noen har vunnet med svart i første parti, har de også tapt matchen – selv om det er en gigantisk fordel, sier Jon Ludvig Hammer.

Andre parti er i gang nå. Nakamura har overrasket med en offensiv åpning.

Saken oppdateres fortløpende gjennom finaledagen.

– Har det bedre i dag

Onsdag vakte bildene av en ryggplaget Carlsen stor oppsikt. 29-åringen skulle bare ta seg en dukkert i sjøen like før start. Da var det et eller annet som gikk i ryggen, noe som gjorde at han spilte med smerter og satt i knestående gjennom samtlige partier. Likevel banket han Nakamura.

En knapp time før start på den avgjørende dagen, fikk TV 2 tilsendt et bilde fra Henrik Carlsen (far og manager) hvor sjakkverdensmesteren var på beina.

– Teksten vi fikk med, var at Magnus er ikke så ryggplaget i dag. Han har det bedre, og de er klare for syvende finale, opplyste TV 2s programleder Fin Gnatt under sendingen.

Differanse på 600.000 kroner

Stjernene spiller fire partier hurtigsjakk. Står det likt da, går finalen til to partier med lynsjakk. Kan de fortsatt ikke skilles, avgjøres det hele med armageddon. Vinneren stikker av med 1,28 millioner kroner, mot 730.000 kroner til andreplass.

De fire beste spillerne i sommerens Magnus Carlsen Chess Tour kvalifiserte seg til superfinalen, Grand Tour Finals. Nå skal altså Carlsen og Nakamura gjøre opp om seieren.

Hittil i sjakktouren har Carlsen spilt inn 1,67 millioner kroner, mot Nakamuras 771.000 kroner.

