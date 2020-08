Frykter kreftsyke betaler dyrt for behandling som ikke funker

Kreftforeningen sier de ser stadig flere eksempler på kreftpasienter som ender opp med å betale dyrt for behandling på privatsykehus eller i utlandet.

Nå er de bekymret for utviklingen.

– Systemet vi har i dag er for rigid, for i mange av sakene mener vi at pasientene kunne hatt rett på behandlingen fra det offentlige. Slik kan vi ikke ha det, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvoll Ross, til TV 2.

– Problematisk

Med dagens system blir norske kreftpasienter vurdert på gruppenivå, og ikke som enkeltpasienter.

FOR RIGID: Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross mener dagens system er for rigid. Foto: Lise Åserud

– Det er problematisk, fordi ingen pasienter er like. I noen tilfeller finnes det en medisin som kan ha god effekt på akkurat deg, men som ikke vil fungere like bra på andre pasienter med samme diagnose, sier Stenstadvoll Ross.

– Er det riktig eller galt at noe som ikke tilbys i det offentlige, tilbys privat?

– Det kommer helt an på situasjonen, men pasienten vil alltid lete etter en bedre behandling for seg, og vi er opptatt av at pasienten skal ha valgmuligheter. Det handler om livet, og jeg har stor medfølelse for at man da vil prøve alt, og snu alle steiner, sier hun.

TV 2 fortalte nylig historien om 33 år gamle Siw Reistadbakken Wold. For et og et halvt år siden ble hun diagnostisert med uhelbredelig brystkreft.

I mars godkjente Beslutningsforum en behandlingsform med immunterapi som ga pasienter som Siw og andre brystkreftpasienter et lite håp.

Men behandlingen er kun godkjent for pasienter som ikke tidligere har mottatt cellegift.

Et siste håp

33-åringen nekter imidlertid å gi opp, og har bestemt seg for å betale i dyre dommer for å få behandlingen på det private sykehuset Aleris. Prislappen for tre måneder er 360.000 kroner, ifølge Reistadbakken.

– Medisinen kan gjøre at jeg ikke dør fra datteren mitt før hun er to år. At jeg får feire en jul til, en påske til og at jeg får oppleve neste sommer, fortalte Siw.

HÅP: Siw Reistadbakken Wold har uhelbredelig brystkreft, men har et håp om at en immunterapibehandling kan gi henne noen ekstra måneder å leve. Foto: William Jobling / TV 2

Ifølge leder for Norsk brystkreftgruppe og overlege ved Radiumhospitalet Bjørn Naume finnes det ikke tilstrekkelig bevis på at behandlingen vil gi noe effekt for den pasientgruppen Siw tilhører.

– Så lenge vi ikke har sikkerhet for at et medikament virker bedre enn det vi ellers ville gitt, så er mitt skjønn at det vi vet mest om, er det vi bør benytte. Det å benytte noe annet før vi har den informasjonen tilgjengelig, vil jeg si er et dårlig skjønn, forklarer legen.

Skeptisk til private aktører

Naume er skeptisk til at behandling som ikke er godkjent av det offentlige, likevel tilbys til pasienter på private sykehus.

– Vi fra faggruppen som jeg representerer ønsker at all dokumentert behandling skal være tilgjengelig på offentlige sykehus. Og heldigvis er det slik i stor grad. Men det tar av og til tid, før det blir godt nok for fagmiljøene til at det dekkes av det offentlige, sier han og legger til:

– På den måten kan det være mulig for private å gi en behandling som vi ikke anbefaler, og den kan gis på et grunnlag som vi ikke mener er godt nok.

– Viktig

Tuva Moflag sitter helsekomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Også hun ser med bekymring på at stadig flere går til det private, etter nei fra det offentlige.

Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet og medlem av helsekomiteen Tuva Moflag. Foto: TV 2

– Vi må være trygge på at vi får den beste kreftbehandlingen i den offentlige helsetjenesten. Det er viktig at den enkelte kreftlege har fleksibilitet til å ta gode valg for sin pasient, og at ikke rigide beslutninger blir stående i veien for det, sier Moflag til TV 2.

Hun sier det er vesentlig å stille spørsmål om hvorfor medisinen ikke er tilgjengelig i det offentlige hvis den faktisk har effekt.

– Og hvis den ikke har effekt, hvordan kan den tilbys i det private for en million i året?

– Veldig store usikkerheter

Øystein Henske Flatebø er kreftlege ved Aleris på Frogner i Oslo. Han sier til TV 2 at de står litt friere til å vurdere pasientene individuelt i stedet for å forholde seg til strenge retningslinjer som gjelder for en hel gruppe med den samme typen kreft.

ANDRE VURDERINGER: Private leger står friere til å ta andre vurderinger og vurdere pasientene på individuelt nivå, sier kreftlege Øystein Henske Flatebø. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Måten legemidler blir godkjent på, er at de baseres på studier på store pasientgrupper. Det er riktig at denne medisinen er kjørt i en førstelinje, og at det er der man har resultater. Det betyr derimot ikke at medisinen ikke fungerer hos pasienter som har fått annen behandling, mener Henske Flatebø.

– Hvor åpne er dere med pasientene om at det kan være denne behandlingen ikke har effekt?

– Vi er veldig åpne om det, og opptatt av at det kommer frem. Hvis vi beveger oss utenfor det som er standard behandling, så kan usikkerheten være veldig stor, sier legen.

– Er det ikke da problematisk å ta i mot så mye penger?

– Jo, det er problematisk. Men det er veldig dyre legemidler det er snakk om. Hvis man skal prøve noe nytt og ha håp om at det virker så koster det mye penger, sier Henske Flatebø og legger til:

– Pasientene kommer til oss og er desperate, og ønsker noe som virker. Spesielt med unge pasienter er det vanskelig å nekte en behandling som man vet kanskje virker.