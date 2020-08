TV 2 erfarer: Finanskomiteen støtter representantskapets kritikk

Om et døgn skal Finanskomiteen konkludere i saken om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef.

Etter det TV 2 får opplyst fra kilder i komiteen er det bred enighet om å dele representantskapets bekymring for at den avtalekonstruksjonen som Norges Banks hovedstyre har lagd, ikke er tilstrekkelig.

Skjebnedøgn

Komiteen er nå helt i innspurten om hvordan hovedkonklusjonen skal formuleres.

Etter det TV 2 forstår er stridens eple hvor langt komiteen skal gå i å foreslå konkrete grep som bør tas av Norges Banks hovedstyre, og av finansminister Jan Tore Sanner (H).



Enkelte i komiteen vil gå langt i å sette en konkret standard for hva som er godt nok, mens andre kun vil slutte seg løst til å peke på representantskapets kritikk.

Deler av komiteen er nå svært opptatt av at Stortinget ikke går utover sine fullmakter i sine oppfordringer i innstillingen, og helt konkret at de ikke foreslår grep som ikke er mulig å gjennomføre innenfor sentralbankloven – som er rammen for Norges Banks uavhengighet. På den andre siden står behovet for å ivareta oljefondets omdømme og tillit, og kritikken fra representantskapet som utrykker bekymring for dette.

– Konstruktivt møte

Også DN skrive i ettermiddag at Høyre slutter seg til representantskapets kritikk.

Det var en svært lettet komitéleder som kom ut av et svært kort møte med Finanskomiteen tidligere i dag.

– Det var et veldig konstruktivt møte. Vi er enige om å holde kontakt gjennom dagen. Planen er å avgi i morgen, sa Kapur til TV 2 etter møtet.

– Vandrende habilitetsproblem

Rødts representant i Finanskomiteen Bjørnar Moxnes mener innstillingen bør slå fast at all interessekonflikt må ryddes av veien.

– Det er den eneste holdbare konklusjonen for å unngå ha en oljefondsjef som er et vandrende habilitetsproblem, sier Moxnes til TV 2.

– Hva om det viser seg at Stortinget ikke har noen makt til å gripe inn i denne ansettelsen, hva er din anmodning til Norges Bank og Tangen selv?

– Den muligheten har vi, for den muligheten gir grunnloven oss. Naturligvis kan vi sørge for at forvaltningen av fondet ikke skjer slik at vi ikke svekker fondets omdømme og tillit. Det vil skje hvis Tangen blir sjef, mener Moxnes.

– Må sikre tillit

Senterpartiets medlem i Finanskomiteen Sigbjørn Gjelsvik, mener saken er så alvorlig at enighet i komiteen er sentralt.

– Denne saken handler om å sikre tilliten til forvaltningen av vår felles formue, sier Gjelsvik.

Han mener Tangen burde selge seg helt ut av eierinteressen han har i dag, og flytte formuen til Norge, og peker på finansministeren som rett person til å sørge for at det skjer.

– Finansministeren har ansvar for at den saken får en avslutning, og at vi eliminerer all interessekonflikt, blant annet med full åpenhet om skattemessige forhold.

Finanskomiteen skal ha et etter planen ha sitt siste møtet klokka 10.00 i morgen.