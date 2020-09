Etter en forsiktig salgsstart, har det kommet mange nye Volvo XC40 ut på norske veier de siste månedene.

Antall registrerte biler har doblet seg fra fjoråret. Og nesten alle de nye eksemplarene har en ting til felles: De har ladeluke på venstre forskjerm.

Etter at Volvo først lanserte bilen med "bare" bensin- og dieselmotor, har den ladbare utgaven fulgt etter i år. Allerede da XC40 ble lansert, var det kjent at denne versjonen skulle komme. Dermed ventet nok også veldig mange potensielle kunder med å skrive kontrakt.

Men nå er det ladbart som gjelder. Faktisk i så stor grad at dieselversjonen av XC40 er faset ut av det norske markedet. Nå er det bensin og ladbar hybrid du kan velge mellom – til den helelektriske utgaven kommer. Og den er heller ikke langt unna.

262 hestekrefter

Den ladbare hybriden blir på mange måter en forsmak her. Den starter på 480.000 kroner. I R-Design er startprisen 520.990 kroner, mens dette eksemplaret med en god bunke ekstrautstyr på plass, ender på 598.975 kroner.

Ladeluke, det betyr at denne bilen går på både strøm og bensin.

Drivlinjen består av en tresylindret bensinmotor på 1,5 liter og 180 hk/265 Nm. Den jobber sammen med en elmotor som byr på ytterligere 82 hk/160 Nm. Samlet effekt er med det 262 hk. Helt ny er også 7-trinns dobbeltclutch-girkassen som motorene er koblet til.

Batteriet på 10,7 kWt er plassert på langs, midt i bilen, der vi normalt finner mellomakselen. Dette skal gi gunstig vektfordeling og lavt tyngdepunkt.

Dyr i starten – men nå kan du få den billigere

Skrekkhistorier

Elmotoren er for øvrig ikke montert bak, som på mange konkurrenter. Også den er foran. Det er en plassbesparende løsning, men det gjør også at vi ikke får bilen med 4x4. Her er det forhjulstrekk som gjelder.

Rekkevidde er gjerne spørsmål nummer én for ladbare hybrider. Den er offisielt på 45 kilometer her. Da vi sist testet XC40 i mars, landet vi på mellom 42 og 44 kilometer. Da var det snakk om pen og blandet kjøring, i fem-seks varmegrader.

Veldig mange som har kjørt ladbar hybrid de siste årene, har erfart at det aller meste av småkjøringen gjøres på strøm. Dermed blir også driftskostnadene lave. Samtidig har det vært endel skrekkhistorier om eiere som med mye langkjøring har opplevd at drivstoffkostnadene har blitt mye høyere enn forventet. Kort elektrisk rekkevidde og tørst bensinmotor er ingen god kombinasjon på langkjøring.

Vi tok med Volvos toppmodell på fjelltur

4x4 kan ikke Volvo tilby på denne modellen, men det ser likevel ikke ut til å skremme bort mange kunder.

Holder det den lover

De fremste eksemplene på dette er første generasjon ladbare og store SUV-er. Men hvordan er dette på en kompakt SUV som XC40? Det ser vi nærmere på nå.

Vi tar med oss bilen på langtur og får ganske interessante tall. Utgangspunktet er så normal kjøring som mulig. Vi følger trafikken, kjører forbi der det føles naturlig – og driver ingen form for ekstrem sparekjøring.

Med start bestående av kombinasjonen bykjøring, landevei og motorvei, går XC40 45,7 kilometer før batteripakken var nede i null. Her holder den med andre ord akkurat det Volvo lover. Hadde vi gått inn for å kjøre mest mulig økonomisk, ville det helt sikkert vært mulig å tippe 50 kilometer her.

Naboen vil neppe tro hva du har betalt for denne

Det er litt Tonka-lekebil over dette designet, bilen er høy og ganske kantete.

Starter med tom batteripakke

Men så er spørsmålet: Hva skjer nå? Jo, etter 100 kilometer er snittforbruket oppe i 0,43 liter/mil. Da har vi kjørt for det meste motorvei, med 110-sone. Så går vi over på landevei med 80/90-sone og forbruket flater ut. Etter 250 kilometer, viser måleren 0,53 liter/mil. Og der blir den stående videre.

Da har vi altså brukt noen kilowattimer strøm først, i tillegg til drøyt 12,5 liter med bensin. Vi kunne nok klart tilnærmet det samme med en dieselmotor. Men med bare bensinmotor ville forbruket sannsynligvis vært høyere.

Når vi tester samme strekning andre vei, ønsker vi å finne ut hvordan forbruket blir med tilnærmet tom batteripakke. Rekkeviddemåleren viser null kilometer på strøm.

Mye er kjent fra før i dette interiøret. Det er mindre påkostet enn på de større Volvo-modellene, men totalinntrykket er absolutt bra.

Trenger ikke være tørst

Dermed er bensinmotoren i gang fra start. De første milene er landevei med en blanding av 60- og 80-soner. Snittfarten ligger rundt 70 km/t, det bør Volvoen trives med.

Det gjør den også. Forbruket legger seg på rundt 0,50 liter/mil i starten og ligger lenge der. Når farten øker noe og det også blir mer kupert, kryper det litt oppover. Men ikke til mer enn 0,54 liter/mil. Der stabiliserer det seg.

Igjen: Det er realistisk å tro at vi kunne klart noe tilsvarende med en dieselmotor. Men det dette beviser, er at en ladbar hybrid slett ikke trenger å være veldig tørst, selv når den ikke er ladet opp fra start. Og på småkjøringen er det knockout til den ladbare, kontra dieselbilen. I alle fall så lenge du husker å lade...

Denne Volvoen kan bli et bruktbil-kupp

Fungerer som familiebil

Det at bilen har både bensin- og elmotor, bidrar til å gi veldig mye krefter og et skikkelig skyv når vi trenger det, for eksempel ved forbikjøring. Det gir også til økt kjøreglede. Samtidig regenerer den strøm som ellers ville gått til spille, ved nedbremsninger.

Vi må også legge til at XC40 er en veldig bra bil å dra på langtur med. Setene er faste og komfortable og støydempingen god. XC40 har fått endel kritikk for mye bråk fra hjulene, det er ikke spesielt merkbart her.

Fire voksne sitter godt. Det at bilen er såpass høyreist og firkantet, er bra for plassutnyttelsen. Bagasjerommet er på 460 liter. Under gulvet er det en ganske solid "kjeller". Med smart pakking får du med mye ekstra her. Det gjør at den vil duge som familiebil for mange, i alle fall hvis du supplerer med en takboks når du har ekstra plassbehov.

Interiøret er ikke like eksklusivt som på de større Volvo-modellene. Det merkes at det er litt sparekniv her og der, men ikke verre enn av kvalitetesfølelsen fortsatt er høy.

460 liter bagasjerom, med flere smarte innredningsløsninger.

Attraktiv kombinasjon

Det bør den forresten også være, med det prisnivået Volvo har lagt seg på. Tett på 600.000 kroner for testbilen er mye penger, ikke minst når den ikke har firehjulstrekk. Volvo legger seg på premium-nivå, både på startpris og pris for ekstrautstyret. Men salgstallene tyder på at kundene mener det er greit.

Akkurat nå er dette altså bestselgeren til Volvo. Men det varer nok ikke veldig mye lenger. Senere i høst starter utleveringene av den helelektriske XC40-utgaven. Volvos første elbil har fått en svært god mottagelse. Importøren går ikke ut med noen konkrete tall, men det er ingen tvil om at flere tusen norske kunder har bestilt bilen.

Her snakker vi startpris på 520.000 kroner. Så langt sier ikke Volvo mer om rekkevidden enn at den er på "over 400 kilometer", sannsynligvis havner den rundt 440-460 kilometer. I motsetning til den ladbare, kommer elektrisk XC40 med 4x4. Da er det nok heller ikke så overraskende av svært mange kunder kommer til å gå for denne fremover.

Klikk her for å lese "vintertesten" vår av ladbar XC40

Volvo XC40 LADBAR HYBRID Modell: T5 Twin Engine Inscription R-Design Motor: 1,5-liter bensin + elmotor Samlet effekt: 262 hk Batteripakke: 10,7 kWt Elektrisk rekkevidde: 45 km 0-100 km/t: 7,3 sek Toppfart: 205 km/t Forbruk: 0,20-0,25 liter/mil Lengde/bredde/høyde: 4,42 - 1,86 - 1,65 meter Vekt: 1.800 kg Bagasjerom: 460/1.336 liter Pris testbil: 598.975 kroner

