Bygger ny korona-brakke – nå vil de teste 500 personer om dagen

Arbeidet med testing av covid-19 er intensivert, og det skal være enklere å kunne teste seg for viruset.

Helsedirektoratet forventer nå at kommunene skal ha såpass kapasitet at man kan teste 1,5 prosent av befolkningen per uke. I Oslo har det tallet vært hele nede på 0,7 prosent.

Ny testbrakke

Derfor har man på Aker sykehus nå etablert en ny testbrakke. Den ble satt opp i natt, og skal i utgangspunktet tas i bruk fra mandag neste uke.

– Vi må gjøre det vi kan for å innfri forventingene fra helsemyndighetene. Derfor etablerer vi en ny brakke, forteller overlege Erlend Elde til TV 2.

– Hvordan er behovet for en ny teststasjon?

– Vi ser at det er et stort behov i kommunen vår, det ser vi gjennom media. Vi må sørge for å bidra til å møte det behovet, sier Elde.

Med den nye testbrakken får man et nytt kjørefelt. Dette vil gjøre at kapasiteten kan økes betraktelig.

- Vi håper å kunne øke fra cirka 370 tester per dag til 500 per dag, forteller overlege Erlend Elde til TV 2.

Den nye testbrakken ble satt opp natt til torsdag, og det skal gjøres siste finpuss før den skal bli tatt i bruk fra neste uke.

– I morgen kjører vi pilot på det, og ser hvor vi ligger an. Brakken skal jobbes med utover ettermiddagen og natten også, sier Elde.

Nå kan du avbestille timen

I Oslo har flere måtte vente en uke fra bestilling til test.

Så mange som 1000 personer i kø for å få testet seg for koronasmitte, og godt over en times ventetid for å komme gjennom på koronatelefonen. Det har vært tilfelle i flere av landets største byer den siste tiden. Etter økende smitte flere steder i landet, ønsker ekstra mange å teste seg.

Oslo kommune har også gjort det mulig å avbestille en test.

– Har man for eksempel bestilt time, men tatt testen et annet sted, kan man nå avbestille timen. Forhåpentligvis får vi utnyttet tilgjengelig testkapasitet bedre, sier Elde til TV 2.