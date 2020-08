Porsche dundret inn på elbilmarkedet med sin Taycan mot slutten av 2019. I Norge reserverte over 3.000 kunder bilen – og nå er utleveringene godt i gang.

Takket være fritak fra avgifter og moms, og at Taycan også kan betegnes som relativt praktisk, vil den sørge for en enorm salgsvekst for Porsche her hjemme.

Men allerede fra 2021-modellen kommer det en ganske omfattende smørbrødliste med oppgraderinger.

Den blir ikke bare raskere, noe som er oppsiktsvekkende nok i seg selv – men får også mer utstyr. Blant annet én ting vi vet mange har ønsket seg ...

Så ekstrem er super-elbilen

Raskere

Men la oss like godt ta fart først. Porsche-kunder er jo litt over middels opptatt av akselerasjon og tiendedels sekunder. Og her får de litt nye og lavere tall å kose seg med.

Med 2021-utgaven av Taycan Turbo S blir nemlig 0-200 km/t ekspedert på bare 9,6 sekunder – 0,2 sekunder raskere enn dagens modell. Kvartmila, som jo er en viktig distanse i USA, leveres på 10,7 sekunder. 0,1 sekund bedre enn før.

Ikke så viktig, tenker du kanskje? Nei, det får så være. Men det er nå en gang slik at disse tallene sier noe om hvilken kapasitet bilen byr på.

Taycan kommer til å være et vanlig syn på norske veier, når alle kundene får bilene sine.

Endelig får den ...

Mer nyttig i hverdagen, er det imidlertid at 2021-modellen får head up display. Dette har vi visst skulle komme på et senere tidspunkt, men at det ville skje så fort, er gode nyheter.

Porsche går for et fargedisplay som er tredelt, med ett hovedfelt, og to mindre felt.

I en bil som byr på de ytelsene Taycan gjør, er det smart å ha utstyr som hjelper deg å holde øynene mest mulig på veien.

Smart luftfjæring

Med en sterkere ombord-lader, blir det også dobbelt så rask lading. Den nye er på 22 kW, mens dagens er på 11 kW. Dermed halveres ladetiden når du bruker en vanlig stikkontakt.

Bruker du Porsches Ionity hurtigladere, vil du kunne lade uten å bruke kort eller app. Ladingen starter automatisk når kabelen kobles til bilen, og belaster kontoen til bileier.

Luftfjæringen byr på det som kalles "Smartlift", og som innebærer at bilen automatisk kan heve seg i gitte situasjoner, som fartshumper og inn- og utkjøring av parkeringshus. Dette systemet vil også tilpasse seg kjøring på motorvei.

De som allerede har fått bilen sin, kan glede seg over at det blir nye tjenester tilgjengelig trådløst. Disse kan både kjøpes og leies.

Trådløse oppdateringer

Porsche vil dessuten tilby flere nye tjenester som kan lastes ned trådløst, som bileierne kan enten kjøpe eller abonnere på over kortere perioder. Det kan være Porsche Intelligent Range Manager (PRIM), Power Steering Plus (PSP), aktiv filholder eller Porsche InnoDrive.

I kjent Porsche-stil legges det også vekt på at Taycan sin launch control, som sikrer den absolutt raskeste akselerasjonen, kan brukes uten å bekymre seg for at bilen tar skade av det.

Skulle kanskje bare mangle, tenker du? Nja, her er det vanlig at produsenten advarer mot å gjøre denne øvelsen for ofte, fordi det er en så stor belastning på motor, girkasse og bilen for øvrig.

Porsche, derimot, lover at du kan gjøre det så mye du vil i Taycan, uten at det skal gå utover bilens driftssikkerhet.

Til slutt tar vi med at det kommer sju nye fargevalg – og en ny Carbon Sport design-pakke.

