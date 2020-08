Torsdag: Se lagpresentasjon i Tour de France kl. 18

Sommer på TV 2 har for mange vært ensbetydende med Dag Otto Lauritzen (63) på tv-skjermen som formidler av verdens største sykkelritt, Tour de France.

Lauritzen har tatt pulsen på folkelivet på franske landeveier og fjelltopper mens kommentatorparet Christian Paasche og Johan Kaggestad har loset seerne gjennom timesvis med sykkeldramatikk.

Obersten fra Grimstad har mange jern i ilden. Da koronapandemien utsatte Tour de France-starten med nesten to måneder, fikk Lauritzen et vanskelig valg. Sykkelrittet krasjer nemlig med innspillingen av en ny sesong med Kompani Lauritzen.

– Jeg var nødt til å ta et valg siden Kompani Lauritzen gikk ganske bra i fjor. I utgangspunktet passet opptaksdagene greit med tanke på Tour de France og Arctic Race, men så ble Tour de France flyttet på grunn av koronapandemien. Det kommer til å bli et savn, men jeg har fått oppleve juli hjemme i Grimstad for første gang på tjue år. Det ga mersmak. Vi har vært ute i båt og hatt barn og barnebarn på besøk. Jeg har fått trent og syklet. Det har vært fint, men jeg kommer til å savne Tour de France når det begynner. Ikke minst gode kolleger. De er ikke bare gode kolleger, men også gode venner, forteller Lauritzen.

Tour-veteran

Lauritzen kan trygt kalles en veteran i Tour de France-sirkuset. Med sine bekjentskaper og kunnskap har 63-åringen vært en fast del av TV 2s sykkelgjeng i Frankrike.

– Det er litt spesielt, for inkludert de årene jeg har syklet hadde det vært 28. gang i Tour de France for meg i år. Jeg synes det er trist at jeg ikke får vært med, men kanskje folk er glade for å slippe å se trynet mitt, spøker Lauritzen.

Han hadde i det lengste håpet å kombinere programlederjobben med Tour de France-tur.

– Tidlig var det snakk om at Tour de France skulle avvikles 29. juli, og da så jeg for meg at det kunne klaffe. Så ble det flyttet én måned til. Det var sikkert bra med tanke på koronasituasjonen, men det er jo ingen som vet om de klarer å gjennomføre hele løpet.

Kommer sterkere tilbake

På spørsmål om han tror seerne vil savne ham, er Lauritzen kledelig beskjeden.

– Nei, det tror jeg ikke. Overhodet ikke. Men jeg er jo med på å skape litt liv i den forstand at vi måler temperaturen på folkelivet rundt løypen. En del av sjarmen er at opp mot én million mennesker står rundt løypen hver dag. Det er ganske unikt. Jeg har vært så heldig å få lov til å reise sammen med min faste fotograf Torbjørn «Toby» Pedersen og ta tempen på folkelivet pluss det sportslige mot slutten. Det har vært utrolig moro. Jeg kommer til å savne det, og jeg er sikker på at noen også vil savne det. Vi får håpe å komme sterkere tilbake neste år, lover han.

Lauritzen forteller at han vil holde seg oppdatert på rittet underveis i innspillingsperioden.

– Jeg kommer til å stikke hodet mitt innom når jeg får mulighet. Du skal ikke se bort fra at obersten fra Setnesmoen kommer med noen betraktninger underveis, humrer han.

– Kunne blitt en katastrofe

Lauritzen gikk viralt da han var sekunder unna å havne midt i et jordras i fjorårets Tour de France-ritt. Fjellsiden raste ut like foran eks-syklisten og fotograf Pedersen.

– Det var naturen som spilte oss et puss, og det kunne blitt en katastrofe. Hvis rytterne hadde kommet dit da det skjedde eller hvis det hadde stått campingvogner der, kunne det blitt en katastrofe. Det gikk heldigvis bra selv om rittet ble amputert, forteller han engasjert.

Lauritzen kommer samtidig med en formaning.

– Toby må være forsiktig og passe seg når jeg ikke kan være der og hjelpe ham. Han trenger en fallskjermjeger ved sin side. Jeg håper han er trofast mot meg neste år, humrer han.

Like dramatisk blir det neppe i Åndalsnes, med mindre Lauritzen drar med seg kompaniet på gåtur opp «Mannen» på feil tidspunkt. 63-åringen har mer tro på sportslig dramatikk i årets Tour.

– Det blir et veldig spennende ritt. Ineos er ikke den forhåndsfavoritten mange hadde spådd. De har tatt noen dramatiske vurderinger med tanke på laguttak. Det blir gøy å se Amund Grøndahl Jansen på det sterkeste laget. Jeg har også hørt rykter fra flere om at det blir all in fra dag én, for man kan risikere at det bare blir fem eller ti etapper. Derfor kan det bli enda tøffere kamp mellom de sterkeste fra start av, analyserer han.