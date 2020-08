Høie: Dette er stedene folk har blitt smittet de siste ukene

Torsdag holder helsetoppene pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge.

– Vi har snakket om det en god stund, men jeg tror det først går opp for oss nå at denne pandemien kommer til å vare lenge. Dette er ikke en helaftens spillefilm med en enkel slutt, det er en serie med mange episoder og muligens flere sesonger. Vi vet ikke hvor lenge den kommer til å vare, åpnet helse- og omsorgsminister Bent Høie under pressekonferansen.

Høie forstår at mange er slitne og mangler motivasjon til å starte på nytt.

– Men vi skal heldigvis ikke gjøre den samme jobben igjen. I mars måtte vi stenge hele landet for å slå ned en smittespredning vi ikke hadde oversikt over. Nå har vi bedre oversikt og mer kontroll. Vi tar grepene som trengs for å slå ned smitten der den blusser opp, sa Høie.

Den siste rapporten fra FHI viser at smittespredningen fortsatt er lav i Norge. Smitten har flatet ut selv om det har blitt testet flere. I forrige uke ble det bekreftet 360 nye tilfeller, og 370 i uken før det.

– Det er fortsatt flest smittet i aldersgruppen under 40 år. De vanligste smittestedene de siste to ukene er hjemme, på private arrangementer, på reise, på serveringssteder, på jobb og på universitet, sier Høie.

Helseministeren tror de første vaksinedosene forhåpentligvis kan bli klare på nyåret.

– Til jul nærmer vi oss sannsynligvis en godkjenning av første vaksine. De første dosene kan i beste fall bli tilgjengelige på begynnelsen av det nye året, sa Høie.

Midlertidig endring i fraværsgrensen

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby var også til stede på pressekonferansen. Regjeringen har foreslått at elever som er syke midlertidig skal slippe å gå til fastlegen for å få gyldig fravær på videregående skole.

Dermed forlenges ordningen som har vært under koronapandemien med at elever ikke trenger å skaffe legeerklæring når de er syke.

– Nå er det viktig at elever som har symptomer, holder seg hjemme, så de ikke sprer smitte. Det samme gjelder for elever som har blitt utsatt for smitte, og derfor skal være i karantene. Derfor foreslår vi å endre fraværsreglene i en periode, sier Melby.

Det var i mars det ble innført midlertidige endringer i fraværsgrensen på grunn av koronasituasjonen. Mandag var første dag i det nye skoleåret for elever over hele landet, og da var i utgangspunktet de gamle fraværsreglene tilbake. Men reglene skal fortsatt være endret, sier statsråden.

– For elever som er under 18 år, er det tilstrekkelig å legge fram en bekreftelse fra foredrene. Elever som er over 18 år kan legge fram en egenmelding. Disse reglene er midlertidige, i første omgang ut oktober, sier Melby.

Kunnskapsministeren snakket også om smittevernregler som gjelder på skolen.

– I samfunnet for øvrig er det viktigste å holde en meter avstand, men på skolen vil en like streng praktisering gå ut over barnas læring, miljø og trivsel, særlig for de minste barna.

På skolene legger regjeringen derfor vekt på tiltak som gjør det mulig å være mindre streng på avstandsregelen.

– Å ha faste grupper eller kohorter er ett eksempel. Å ha ulik tid for friminutt og skolestart, egne uteområder og faste plasser i klasserommet er andre tiltak man kan gjøre, sier Melby.

Reiseråd

Onsdag opplyste Utenriksdepartementet at København, Storbritannia, Hellas, Irland og Østerrike blir «røde» fra og med natt til 22. august.

– På bakgrunn av Folkehelseinstituttets vurdering av smittesituasjonen for korona har regjeringen besluttet at disse landene og regionen går fra gult til rødt på smittekartet for Europa, skrev UD i en pressemelding.

Reisende til disse stedene vil måtte gå i karantene i ti dager ved innreise til Norge.

Fra før fraråder UD reiser som ikke er strengt nødvendige til Andorra, Belgia, Bulgaria, Færøyene, Frankrike, Island, Kroatia, Kypros, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Spania, Sveits, Tsjekkia og flere regioner i Sverige og Danmark.

Norrbotten i Sverige har blitt gul og omfattes derfor ikke lenger av UDs reiseråd.

«Både smittesituasjonen og lokale restriksjoner kan endre seg raskt. Alle som vurderer å reise til utlandet, må tenke seg nøye om og sette seg inn i situasjonen i det landet de skal reise til. Unntakene fra reiserådet er ikke en oppfordring om å reise utenlands», heter det i onsdagens pressemelding fra UD.

Ny studie

Folkehelseinstituttet starter en ny studie for å få mer kunnskap om smittesituasjonen rundt barn som får påvist koronaviruset. Prosjektet har fått navnet «Korona-barn-studien» og vil følge barn i alderen 3 til 12 år som får påvist koronasmitte, og deres kontakter i barnehage eller skole.



– Dette vil gi viktig kunnskap om barn og smitte, også dem som ikke har symptomer, sa avdelingsleder Line Vold ved Folkehelseinstituttet på regjeringens pressekonferanse.



Hun sa det fremdeles er mye man ikke vet om hvordan koronasmitten rundt barn foregår, men at myndighetenes råd bygger på en samlet vurdering av ny kunnskap.



– Det er ikke holdepunkter for at barn er en viktig kilde til smitte i samfunnet, men nå er det mer som tyder på at barn kan smitte andre, selv ved milde symptomer, sier Vold.



Hun understreket også at det vil fortsette å komme smittetilfeller i barnehager og skoler i tiden fremover.



– Men i de fleste tilfellene der et barn eller en elev får påvist smitte, smittes få eller ingen andre. Likevel vil det noen ganger være mange som må i karantene, sier Vold.