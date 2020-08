Rystende dyremishandlingsvideo sprer seg på sosiale medier: – Blir så sint og frustrert

– Jeg skjønner godt at folk reagerer, sier Siv June Hansen, avdelingsleder i Mattilsynet avdeling Finnmark, til TV 2.

Videoen, som TV 2 har sett, viser en gutt som kaster en katt ned fra en veranda to ganger. Den ene gangen hvor han tar tak i halen, snurrer rundt et par ganger, og så kaster den ned på en snølagt plen. I videoen kan man tydelig høre katten hyle. Videoen skal blant annet ha blitt delt på appen TikTok. Det er i Alta i Troms og Finnmark videoen har blitt spilt inn.

Det var avisen iFinnmark som omtalte saken først.

– Det er en video som viser en måte å behandle dyr på som ikke er innafor. Dyr skal behandles med respekt, og ikke utsettes for unødige lidelser, sier Hansen.

Avdelingslederen sier at det er de som anmeldte saken til politiet i juli, og at det er lite de kan si om saken siden det nå er blitt en politisak.

ANMELDTE SAKEN: Det er Mattilsynet i Finnmark som har anmeldt saken til politiet. Foto: Carina Johansen

– Men fra vårt perspektiv er det bekymringsfullt at det å behandle dyr på denne måten er noe enkelte ser på som underholdning. Det er en skummel trend, påpeker Hansen.

Dyrevernsorganisasjonen NOAH har fått mange tips om saken, og valgte å anmelde den selv om politiet visste om den.

– Vi ønsker å følge opp denne saken i rettssystemet, da vi mener det gjelder grov dyremishandling, som bør straffes deretter. Vi har også fått tips som omhandler mulige andre forhold, som kan virke skjerpende. NOAH ser at Mattilsynet opplyser at familien per i dag ikke har dyr, men prøver nå å finne ut av hva den har skjedd med den aktuelle katten, sier leder og veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

En person siktet

Politiadvokat Therese Hofrenning er påtaleleder i saken. Hun forteller at det er en person er siktet for brudd på dyrevelfersloven paragraf 37. Denne paragrafen omhandler forsettelig eller grovt uaktsomt å ha utøvd vold mot dyr.

– Politiet mottok tidligere i juli anmeldelse fra Mattilsynet på forholdet og har foretatt ransakelse og beslag av blant annet mobiltelefon i saken. Saken er fortsatt til etterforskning. Ut over det kan jeg ikke gå i detaljer da det fortsatt gjenstår etterforskningsskritt, deriblant avhør, skriver hun i en epost til TV 2.

– Det har ikke latt seg gjennomføre avhør av personen ennå, av praktiske årsaker, men vil bli gjort så snart det lar seg gjøre, legger hun til.

– Det er ikke dyr i husholdet per i dag, fastslår Siv June Hansen.

– Jævlig sint og frustrert

En av de som valgte å dele videoen videre er influenseren Sofie Karlstad. Hun har gått på skole i Alta i tre år, og mottok flere meldinger om videoen fra sin tidligere hjemby.

Hun valgte å dele videoen i sin helhet på sin egen Instagram-profil med over 235.000 følgere.

– Først og fremst ble jeg, som alle andre, bare jævlig sint og frustrert da jeg så videoen. Jeg har hatt katt siden jeg ble født, en katt som er som babyen min, og dermed vekket dette ganske sterke følelser i meg. Tenk at en katt kan bli mishandlet på denne måten, sier Sofie Karlstad.

– Hvorfor valgte du å dele videoen videre på din egen Instagram?

– Grunnen til at jeg valgte å dele er rett og slett at jeg har lite tillit til politiet i Alta. Ofte har de ikke kapasitet til å gjøre noe med saker som dette. Da jeg hørte at det ikke hadde skjedd så mye i denne saken heller kjente jeg at jeg ble skikkelig irritert. Jeg ønsket å pushe folk til å melde fra, slik at politiet ble tvunget til å gripe inn, svarer hun, og sier at hun fikk vite at dyrene i husholdet ble hentet først etter at hun la hadde lagt ut videoen.

Karlstad påpeker også at gutten selv la ut videoen, ifølge henne selv.

– Vi har bare delt videre en video han selv har lagt ut på egne kanaler. Da tenker jeg at det er fritt frem for andre å dele den.

Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark reagerer også sterkt på videoen.

– Man ser ofte fæle videoer, men det blir veldig nært straks det skjer i nærmiljøet og denne videoen har engasjert folk voldsomt. Det er vanskelig å forestille seg hva som skjer inne i hodet til noen som er i stand til å gjøre noe slikt mot et dyr. Det å se slike videoer med mennesker som har det gøy og ler mens de utsetter dyr mot slike fæle ting, er helt grusomt, sier styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark, Katrine Larsen, til iFinnmark.