Kartet som viser smittesituasjonen i de ulike landene i Europa, blir rødere for hver uke.

Lørdag blir ytterligere fire land røde, blant annet nordmenns feriefavoritt Hellas.

– Det er nesten ikke er liv i pakkereiseseksjonen. De siste reiserådene var som å trekke pluggen ut av et badekar, sier direktør Terje Berge i Finn Reise til TV 2.

– De siste reiserådene har ført til en drastisk nedgang i trafikken på pakkereiser. Det er nesten ikke bevegelser der nå, og nordmenn booker ikke pakkereiser for i høst, det er helt klart, sier Berge videre.

Nær null

I tillegg til Hellas blir Østerrike, Irland og Storbritannia markert som røde.

På bare en måned har smittekartet til Folkehelseinstituttet blitt nærmest rødmalt.

Terje Berge, Direktør i FINN Reise, sier det har vært en kraftig nedgang i pakkereiser. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Det gjør situasjonen svært vanskelig for charterselskapene.

Berge sier at en av de store aktørene har tatt vekk kapasiteten fram til november, og han tror nok flere av de andre kommer nok til å gjøre det samme.

– For etterspørselen er temmelig nær null akkurat nå, sier han.

– Vil det bli konkurser?

– Jeg håper inderlig ikke det. En del av de store selskapene har store eiere med mye kapital. Men jeg er litt mer bekymret for de små og mellomstore selskapene om hvor mye de har å gå på, sier Berge i Finn Reise.

Dropper røde land

Blant andre flyr ikke TUI til land som er markert som rødt. Deres tilbud er svært begrenset mot hva de hadde på samme tid i fjor.

TUI tilbyr i høst reiser til Hellas, Kanariøyene og Kapp Verde. Det er kun førstnevnte som de har flydd til den siste tiden, men i og med at også de greske ferieøyene nå blir markert røde, blir flyene innstilt.

Det er først i oktober charterselskapet starter flyvninger til Kanariøyene i Spania og det afrikanske øyrepublikken Kapp Verde, men også disse flyvningene kan bli innstilt dersom smittesituasjonen ikke bedrer seg.

– Endringene i reiserådene har selvfølgelig hatt en påvirkning på salget. Det begynte veldig positivt, men nå ser vi at det har avtatt, sier kommunikasjonsrådgiver Nora Aspengren i TUI til TV 2.

Sitter på gjerdet

Som følge av raske endringer i reiserådene, sier TUI at de opplever at folk sitter på gjerdet. Og de som bestiller, bestiller kort tid opp mot avreise.

Aspengren sier at det fortsatt kommer inn bestillinger, men sier at det snakk om få, i og med at de har et lite tilbud.

De opplever at flere bestiller ferie for neste sommer.

– Neste sommer går ganske godt, folk er i reisemodus, sier Aspengren.

Også Ving opplever at nordmenn har planer om sørlige strøk neste sommer.

– Pågangen neste sommer har startet over all forventning, vi har åpnet salget på de mest populære reisemålene rundt Middelhavet og ser at våre egne konsepthoteller er de mest populære, uttaler pressekontakt Marie-Anne Zachrisson i Ving i en epost til TV 2.

Zachrisson sier at i vinter kommer de til å tilby reiser til Kanariøyene, det vil si Gran Canaria og Tenerife, hvis smittesituasjonen tillater det.

– Våre beslutninger for hva vi kommer å gjennomføre i vinter på charter og rutefly, baserer seg på de norske reiserådene, men også på myndighetenes krav og råd i de landene vi flyr til, skriver hun, og legger til at også etterspørselen har en finger med i spillet.

Norgesferie også neste år

Berge i Finn Reise sier at det som folk imidlertid bestiller om dagen, er flyreiser innenlands.

– Det er innenriksfly som drar opp, men vi ser også at nordmenn booker hotell til neste år allerede, fra mars til august. Det er Norge som gjelder for hotell allerede nå, sier Berge.

Som følge av et trykk på norgesferie i år, har mange hoteller vært fullbooket.

Berge opplever at folk allerede nå sikrer seg for norgesferie også i 2021.

– Det kan se ut til at de ikke tar noen sjanser, og at det kan være at man holder av reiser til neste år, som kan være lett å avbooke fordi de ser an situasjonen om det blir mulighet for en pakkereise. Nordmenn skal uansett på ferie, sier Berge.