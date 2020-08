Tajik om ny juridisk vurdering: – Tydelig innrømmelse fra Sanner

Arbeiderpartiets Hadia Tajik mener finansministeren nå må sørge for at Norges Bank følger sine egne etiske retningslinjer.

I dag kom nyheten om at finansminister Jan Tore Sanner (H) har bestilt en ny juridisk vurdering om hvilket handlingsrom har i Tangen-saken – denne gangen fra Justisdepartementets lovavdelingen.

– Dette ser jeg på som en innrømmelse av at det var feil av finansministeren å sette ut denne vurderingen til et privat advokatfirma med bindinger til Tangen, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Hadia Tajik til TV 2.

Hun får støtte fra finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski.

– Ble sablet ned

– Det er på tide at han spør sin egen lovavdeling. Det stiller også den utredningen han bestilte fra et privat advokatfirma i et litt dårlig lys. Men det kommer ikke til å være utslagsgivende for den jobben vi skal gjøre på Stortinget, sier Kaski.

– Hvor mye kan en ny vurdering ha å si for deres arbeid?

– Det vil bety ganske lite. Vår holdning er at Stortinget og finansministeren kan si noe om betingelsene som ligger til grunn for en ny oljefondsjef. Og ikke minst at vi får tilgang og ta stilling til tilsynsrapportene som vårt eget representantskap har gitt til oss, sier Kaski.

Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi er enig med Kaski at vurderingen kommer til å ha lite å si for Finanskomiteens konklusjoner i saken. Han er heller ikke sikker på hvorfor nå Sanner ba om en ny vurdering.

– Det kan jo være en sammenheng med at mange sablet ned den forrige vurderingen. Men jeg tror også at han ønsker å ta et initiativ ovenfor hovedstyret i Norges bank, sier Limi.

– Har etterlyst ansvar

I dag kom også nyheten om at Sanner vil gå i dialog med Norges Banks hovedstyre, sentralbanksjef Øystein Olsen i spissen, om Tangen-ansettelsen.

– Ap har hele veien etterlyst at finansministeren skal være med å ta ansvar for at hovedstyre følger de etisk retningslinjene som de selv har slått fast, sier Tajik.

– Hva bør Sanner si til Olsen?

– Finansministeren bør legge til rette for at Norges Bank innfrir sine egne etiske prinsipper, sier Tajik.

Innspurt i Tangen-saken

Hun sier at hennes utgangspunkt er at komiteen skal komme til enighet om en konklusjon.

– Etter vårt syn må vi være tydelige på at de etiske prinsippene skal gjelde, at det ikke skal være noen interessekonflikter og at finansministeren må følge det opp, sier SV-politikeren.

– Men hva slags vedtak kan Stortinget gjøre som kan endre denne ansettelsen?

– Stortinget må ta stilling til at dette er en ansettelsesprosess som har fått sterk kritikk . Jeg er glad for at det er et klart flertall som støtter representantskapet kritikk, sier Tajik, og legger til:

– Det viktige nå er å finne en operative måte å løse dette på, sier Tajik, som ikke har et klart svar på hva en løsning kan være.

Innen det neste døgnet skal Finanskomiteen lande en konklusjon om representantskapets kritikk av Tangen-ansettelsen. Limi tror konklusjonen blir krevende, og advarer de andre partiene mot å legge for mye politisk spill i innspurten.

– Denne saken er veldig alvorlig med mye lov og formalia som må ivaretas, så vi må være sikre på at vi gjør det er riktig.