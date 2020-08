– En utleier ville ha 6200 kroner for et klesskap!

– En drittleilighet trenger ikke bare være et sted som holder dårlig standard. Det kan også være en leilighet som leies ut til blodpris, eller en leilighet der utleier utøver maktmisbruk, forklarer Hanna Asefaw – en av flere unge som står bak kampanjen «Reduser husleia».

Det begynte som en underskriftskampanje i Oslo, men etter at gruppen opprettet instagramkontoen @min_drittleilighet har det tatt helt av. Nå deles bilder og historier om uverdige leieforhold fra hele landet og kontoen nærmer seg 20.000 følgere.

LEI AV UVERDIG FORHOLD. Hanna Asefaw og Ninthu Paramalingham er to av initiativtakerne bak instagramkontoen @min_drittleilighet. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/God morgen Norge

– Norge har et lite regulert utleiemarked, og det går særlig utover unge og uerfarne som ikke kjenner sine rettigheter, sier Ninthu Paramalingam.

– Tak over hodet er en grunnleggende rettighet og vi er lei av utleiere som utnytter sårbare menneskers behov for bolig.

Skrekkeksemplene på uverdige forhold, maktmisbruk og absurd prissetting strømmer nå til kontoen. Hanna trekker frem en utleier som hadde satt opp dører til en skyvedørsgarderobe i hjørnet av en stue og ville ta 6200 kr for det.

– Det er utrolig hvor frekke noen utleiere er. 6200 kr for det som i realiteten er et klesskap! ler hun.

Noen går også langt utover sine roller som utleiere og synes det er på sin plass å gi unge mennesker litt dannelse, hevder Hanna.

Hun viser til to eksempler på større utleiere som i kontrakten vil ha kontroll på hvor mange ganger man har overnattingsbesøk.

– En av utleierne har satt grensen til overnatting en gang per uke. Vi kaller det «hookeforbud». Det er litt flåsete sagt, men det er jo hårreisende absurd, sier Hanna.

Se hele saken og flere eksempler her:

– En gapestokk?

På spørsmål om @min_drittleilighet er en gapestokk, der de risikerer å henge ut uskyldige mennesker, er de fort med å avvise det.

– Vi er ikke der for å henge ut privatpersoner, eller «tante Gerd» som leier ut et rom i leiligheten sin. Alle eksemplene fra privatpersoner er sladdet og gjort anonyme, sier Hanna.

– Men de som gjør business av å leie ut, og har dette som sin jobb må tåle å bli nevnt dersom de leier ut under kritikkverdige forhold, legger Ninthu til.

– Leier ikke ut til afrikanske gutter

En av sakene som fikk oppmerksomhet på@min_drittleilighet denne uken var historien om 19 år gamle Amanuel Meselu.

Han er oppvokst på Ås med sine foreldre som opprinnelig kommer fra Etiopia. 19-åringen skulle flytte hjemmefra for første gang for å studere statsvitenskap i Halden.

Da han svarte på en annonse på Finn, ble han sjokkert da han leste svaret fra utleier som skrev: «Beklager, jeg leier ikke lenger ut til afrikanske gutter».

BLE NEKTET Å LEIE. Da utleier ba 19 år gamle Amanuel fortelle mer om seg selv, fikk han dette svaret. Finn.no reagerte ved å slette utleierens annonse fra deres plattform. Foto: Finn.no

– Jeg har aldri opplevd noe slikt før. I hvert fall ikke noen som sier det så direkte som hun gjorde, forteller 19-åringen til God morgen Norge.

Han ble lei seg, men ville ikke lage noe oppstyr om det. Storebroren Daniel, derimot, ville skrive en melding til kvinnen for å opplyse henne om at hun tok feil av broren og si at hun ikke kunne generalisere på den måten. Det hjalp ikke.

- MANGE HAR TATT TIL MOTMÆLE. 19 år gamle Amanuel har vokst opp på Ås. Han har aldri før opplevd å bli diskriminert mot så direkte som av denne utleieren. Foto: Privat

– Han gjorde det ikke for å drite henne ut eller angripe henne, men for å opplyse henne, forteller Amanuel.

– Han ble opprørt over svarene hennes og valgte å dele samtalen i sosiale medier. Da tok det helt av, forteller Amanuel.

God morgen Norge har vært i kontakt med kvinnen som stod bak annonsen. Hun ønsker ikke å kommentere denne saken.

– Amanuels historie er dessverre ikke unik. Rasisme på utleiemarkedet forekommer og det er faktisk et lovbrudd å diskriminere på den måten, forteller Hanna.

Overraskende respons

Finn.no valgte øyeblikkelig å slette hele annonsen da de ble gjort oppmerksomme på saken. Amanuel selv ble positivt overrasket over hvor mange som tok til motmæle.

Flere medier tok opp saken, lokalavisen Halden Arbeiderblad trykket innlegg fra folk som ville både ville beklage og ønske Amanuel velkommen til Halden. En utleier tok kontakt med ham direkte for tilby ham et sted å bo.

– Han sa han skammet seg over folks oppførsel. Det var utrolig snilt, smiler Amanuel. Da hadde han allerede funnet ut at han skulle flytte inn i et kollektiv, men han satte pris på gesten.

Nå flytter han til Halden for å starte på studentlivet.

– Hva håper dere i @min_drittleilighet skal komme ut av alle disse sakene dere eksponerer i sosiale medier?

– Overordnet så ønsker vi en bedre boligpolitikk. Dette er ikke et problem som handler om enkeltmennesker, men om strukturelle problemer der uverdige leieforhold og lovbrudd finner sted uten at det får konsekvenser, avslutter Hanna og Ninthu.