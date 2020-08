Charlottes samboer er smittet med korona – selv blir hun ikke syk

Tirsdag 4. august fikk Charlotte Helen Myhre Nilsen og samboeren en melding fra en venn som hadde fått påvist koronaviruset.

Ettersom de hadde vært i nærkontakt med personen som var blitt bekreftet smittet, valgte paret å kontakte koronatelefonen. Svaret de fikk var at de burde teste seg den påfølgende dagen.

– Tankene fløy litt i alle retninger og vi ble jo bekymret. I tillegg tenkte jeg veldig på tantebarnet mitt på ett år, som jeg hadde vært med på mandagen, sier Nilsen.

Etter at paret testet seg, måtte de smøre seg med tålmodighet i påvente av prøvesvarene.

– Jeg tror jeg sjekket portalen på Helse Norge etter prøvesvar sikkert én gang hvert femte minutt den dagen, forteller hun.

På torsdagen, cirka ett døgn etter, kom svaret om at samboeren var blitt smittet. Da paret fikk svar på Nilsen sin test derimot, ble de overrasket.

Til tross for at Nilsen bor og lever med samboeren, testet hun negativt. Til tross for at begge har vært i karantene sammen, skulle ytterligere to tester også ende med samme resultat.

Saken ble først omtalt av Smaalenenes Avis.

Ble sjokkert

– Vi bor i en liten kjellerleilighet, så vi tenkte jo at jeg uansett kom til å bli smittet. Vi så derfor ikke grunn til å holde avstand og forsinke smitten. Vi er kjærester, så vi sover sammen og kysser hverandre daglig, så alt tilsier at jeg burde fått påvist viruset også, sier Nilsen.

TEST: Charlotte Nilsen (21) da hun skulle ta koronatest. Foto: Privat

Etter det første prøvesvaret tenkte hun at samboeren sikkert hadde blitt smittet først, og at sykdommen trolig ville utvikle seg hos henne i dagene som fulgte.

Da hun derimot fikk svaret på den andre testen tirsdag 11. august, var svaret fremdeles: «Ikke påvist».

– Vi ble begge sjokkert ettersom alt tilsier at jeg også burde ha blitt smittet. Tankene gikk i alle retninger og jeg begynte å lure på om jeg kunne være immun, sier Nilsen.

Hun bestemte seg derfor for å ta en test for å se om hun hadde antistoffer i blodet. Svaret kom på torsdagen, og viste at Nilsen heller ikke hadde vært smittet tidligere.

Det var da hun bestemte hun seg for å kontakte kommuneoverlegen.

Ikke unikt

Nilsen bor i Indre Østfold. Kommunen var blant stedene som ble hardest rammet da smitten blusset opp igjen i sommer. Kommunen stengte ned og jobbet for å øke testkapsiteten i takt med den voksende smitten i befolkningen.

– Vi har sett flere tydelige tendenser blant de smittede i kommunen. Det tar lang tid før personer utvikler symptomer og flere av de smittede er asymptomatiske. I tillegg tester flere negativt på den første testen, men positivt på den andre. Det er årsaken til at vi nå tester alle personer hvor vi mistenker smitte to ganger, sier kommuneoverlege Barbro Elisabeth Kvaal.

Da Nilsen henvendte seg til kommunen, bestemte kommuneoverlegen at hun skulle testes en tredje gang.

– De to første testene var begge negative. Vi bestemte oss likevel for å ta en tredje test på mandag ettersom samboeren fortsatt var i et smittsomt stadium. Også denne ble negativ, sier Kvaal.

Kommuneoverlegen forteller at Nilsen sitt tilfellet ikke er unikt.

Ikke alle blir smittet

– Vi har sett flere eksempler på smitte i husstander hvor flere medlemmer ikke blir smittet. I noen hustander blir alle smittet, mens i andre blir bare én smittet. Kanskje er vi ikke like mottakelig til enhver tid, sier Kvaal.

Hun sammenligner tilfellene med en influensaperiode, hvor det er vanlig at ikke alle blir like syke.

– Det er ikke sånn at korona smitter 100 prosent. I tillegg håndterer nok folk dette på en god måte og holder avstand selv i husstandene, sier hun.

Kommunen har fullt opp med å holde oversikt over personer i karantene og isolasjon, og arbeidet med smittesporing. Kommuneoverlegen kan derfor ikke spekulere i hvorfor Nilsen ikke ble smittet.

– Hun har ikke vært mottakelig for smitte. Jeg kan ikke gi noen god forklaring på hvorfor det ble sånn, sier Kvaal.

– Kan være motstandsdyktig

Folkehelseinstituttet understreker også at man ikke alltid tester positivt selv om man er smittet.

– Det kan jo være at Nilsen var den som først ble smittet og at hun er «ferdig» med infeksjonen nå – og derfor tester negativt, skriver overlege Tone Bruun ved Folkehelseinstituttet i e-post.

Bruun understreker at det ikke er lett å uttale seg om enkelthendelser, men viser til at det finnes flere årsaker til at ikke alle blir smittet i samme husstand.

– Det kan være egenskaper ved viruset og virusmengden hos den syke. Det kan også ha med symptomene å gjøre, som at for eksempel hoste og nysing vil øke smittespredningen, sier overlegen.

I tillegg peker hun på at luftfuktighet, temperatur og hygienetiltak ha noe å si.

– Det kan også være egenskaper hos den som blir utsatt for smitte som gjør at vedkommende er mer motstandsdyktig enn andre, sier Bruun.

Nærkontakt i hjemmet øker også risikoen for smitte.

– Kan jeg være immun?

Da den tredje koronatesten avkreftet at Nilsen var smittet, ble hun svært forundret.

– Hva betyr dette? Jeg må jo ha noe i meg som gjør at jeg ikke blir smittet ettersom jeg har vært så utsatt? Kan jeg være immun uten å ha antistoffer? spør hun.

Ettersom kjæresten hadde første symptomfrie dag onsdag, vil karantenen til paret vare ut fredag. Samboeren planlegger å dra tilbake på jobb mandag, og har fått bekreftet av kommuneoverlegen at dette er i tråd med karantenereglene.

For Nilsen sin del er hele opplevelsen fortsatt et mysterium.

– Det har vært veldig rart. Det har vært mye telefoner og mye meldinger til nære og kjære, og telefonen har blitt ganske varm, sier hun.

I Indre Østfold kommune ble det bekreftet fire nye smittetilfeller onsdag, som alle er nærkontakter. Totalt har 165 personer fått påvist smitte siden pandemien startet, skriver kommunen.