Hver eneste jul ble Odd Werner (56) utsatt for grove overgrep

Det var på tidlig 1970-tallet. Hver eneste jul fikk den lille familien i Gjøvik besøk av en nær venn fra Tyskland. Og hver eneste jul sov familievennen på rommet til Odd Werner Hansen (56).

– Han bodde på mitt rom, så fra jeg var ni år opplevde jeg å bli utsatt for grove overgrep hver eneste natt, hele jula, forteller 56-åringen til God morgen Norge.

På denne tiden var det svært lite omtale av seksuelt misbruk av barn. Det var heller ikke uvanlig at besøket måtte sove på barnerommet. Ingen i familien hadde mistanke om hva som foregikk da døren lukket seg på kvelden.

– Det er det som er veldig typisk med de som utfører overgrep – de vinner tillit. Og han var kanskje den eneste kompisen som faren min hadde, så jeg tror tilliten var blind. Jeg klandrer ikke foreldrene mine i det hele tatt, påpeker Odd Werner.

Reiste til Tyskland

Da foreldrene til Odd Werner foreslo at han som 13-åring kunne reise til Tyskland for å besøke familievennen, nektet han ikke.

– Da jeg var veldig liten skjønte jeg egentlig ikke hva som skjedde og hva som var riktig og hva som var galt. Da jeg var 13 år og skulle på denne reisen, husker jeg det var en kjempesterk homofobi i den vennegjengen jeg var en del av. Jeg tenkte at jeg kanskje hadde vært på dette og at jeg hadde bidratt. Jeg var livredd for at noen skulle tenke at jeg var homofil, så jeg bestemte meg for at ingen skulle få vite om dette.

SINT SOM UNG: Odd Werner Hansen forteller at han var en utagerende ungdom. Foto: Privat

Som ungdom var Odd Werner svært utagerende. Han slåss mye og var klassens bråkmaker. Ingen stilte spørsmålstegn om hva som kunne ligge bak. Han ble bare beskrevet med fem bokstaver: Umulig.

Det var ikke før Odd Werner ble 16 år gammel at han stod opp for seg selv. Han hadde nettopp fått seg kjæreste. Når overgriperen kom på besøk denne jula, satte han ned foten.

– Det var ekstremt befriende å kunne si at jeg hadde fått kjæreste og at jeg hadde oppdaget min egen seksualitet, forteller 56-åringen og fortsetter:

– Jeg husker han pratet med meg, og at jeg hadde ikke noe språk for hva dette var. For dette hadde ingenting med sex å gjøre, dette hadde noe med overgrep å gjøre. Men jeg tror ikke jeg kjente ordet overgrep på den tiden. Så når han ba til meg om at vi måtte fortsette å være kjærester, så husker jeg at jeg sa: «I am not a homo».

For noen få år siden konfronterte Odd Werner overgriperen med ugjerningene. Vedkommende sa at han oppfattet dette som et kjæresteforhold, og en ønsket handling fra en niåring. Helt til han var 16 år.

Møtte veggen

I 40 år holdt han disse overgrepene skjult. Det har kostet han mye. 56-åringen forklarer at han har valgt andre strategier for å slippe og kjenne på følelsen av angst, skyld og skam.

– Det har ført til at jeg ikke er noe særlig venn med kroppen min. I en lang periode var jeg ganske anorektisk. Jeg jobba og trente alt for mye. Jeg kunne ikke ta det med ro, for da kom disse tankene sprutende inn i livet mitt. Så det å holde det i gang var min strategi for å holde det på avstand.

FAMILIEFAR: Odd Werner har fire døtre og har vært gift i 25 år. Ingen visste om hemmeligheten hans før nå nylig. Foto: Privat

Dette resulterte i at Odd Werner møtte veggen som 40-åring. Han hadde ikke lenger energien til å stå i det. Fra han var 40 til han var 49 år, slet han i lange perioder med depresjoner og angst.

Likevel virket alt fint på overflaten. Han har vært gift i 25 år, har fire flotte døtre, i tillegg til barnebarn. Han har en fin jobb og trener mye.

Datteren Vilde Bratland Hansen (26) forteller at hun alltid har idealisert pappaen sin. Likevel merket hun at han alltid endret sinnstemning når det nærmet seg jul.

– Jeg hadde ikke mye refleksjon rundt hvordan pappa var, men jeg husker stemninger veldig godt. Jeg har feiret jul hvert år med en pappa som ikke liker jula. Det var en trykka stemning. Jeg så noe i pappa sine øyne som tilsa at jula var ikke noe særlig, forteller hun.

Verken hun eller resten av familien mistenkte at den sterke pappaen deres hadde blitt utsatt for overgrep.

– Det falt meg aldri inn. Han passet ikke inn i mitt bilde om hvordan en som hadde blitt utsatt for overgrep så ut. På skolen fikk vi høre om kvinner som hadde blitt utsatt for voldtekt og mennesker som var ødelagt for resten av livet. Pappa sin historie stemte jo ikke overens med det.

Åpnet opp

Det var ved en tilfeldighet at fortiden glapp ut av 56-åringen for snart seks år siden. Planen var å ta med hemmeligheten til grava.

– Det var skummelt til å begynne med, for jeg tenkte at kona mi skulle gå ifra meg hvis hun fikk vite dette.

Likevel tok han motet til seg og fortalte til sine nærmeste hvorfor han ikke liker jula. Han ønsket at dette skulle bli i familien. Det var helt til han oppdaget hvor godt han ble tatt vare på, så fort han åpnet seg opp.

Datteren Vilde interesserte seg for temaet og fortsatte å grave. Så bestemte hun seg for å skrive en kronikk i Aftenposten. Kort tid senere ble de begge invitert til God morgen Norge. På vei hjem igjen rant det inn godt over 150 meldinger fra både venner og fremmede som fortalte at de har blitt utsatt for det samme.

– Og da tenkte jeg: «Det er verdt det. Å hjelpe disse folka ut av skam og skyld og plassere skylden der den hører hjemme; hos overgriperen».

Vil hjelpe andre

Odd Werner går fortsatt i terapi. Målet er at han skal klare å kjenne duften av jul uten at han havner i kjelleren på grunn av de grufulle minnene.

I gjennomsnitt bruker menn 20 år på å åpne seg om seksuelt misbruk, viser forskning. Dette ønsker Vilde og Odd Werner å gjøre noe med. Det har resultert i boka «Pappas hemmelighet», som Vilde har skrevet.

GITT UT BOK: Odd Werner og datteren Vilde håper at flere kan tørre å åpne seg opp med hjelp av denne boken. Foto: Privat

Etter de første fire kapitlene visste han ikke om han orket å fortsette prosessen. Men han bestemte seg for å la datteren gjennomføre prosjektet, som han vet kan være til hjelp for mange.

– Målet med boka for meg er å få flest mulig til å trå ut av ensomheten av skyggenes dal. Det tåkelegger synet ditt på alle måter. Så bokens hensikt er å få spesielt menn til å trå ut av dette vanskelige lende og inn i et mer åpent landskap og leve livet sitt slik det kunne ha vært levd, påpeker 56-åringen.