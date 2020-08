Det nærmer seg nå lansering av en av Volvos viktigste modeller noensinne, nemlig den elektriske utgaven av SUV-en XC40.

XC40 Recharge Pure Electric er det fulle navnet på det som også er Volvos første elbil.

Produksjonen av bilen starter i høst og det går ikke lang tid før de første norske kundene får bilene sine.

– Etter planen skal bilene være i landet i slutten av oktober. Da kommer første levering med båt fra fabrikken i Belgia. Og dette er naturligvis noe vi gleder oss stort til, sier Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

Han legger til:

– De norske Volvo-forhandlerne vil levere ut biler gjennom fjerde kvartal og inn i 2021, som planlagt. Salget har gått veldig bra og vi gleder oss til Volvo-kundene får kjøre bilen på norske veier.

Her blir XC40 Pure Electric avduket i Oslo før jul i fjor, på et arrangement i regi av den norske importøren.

Ble dyrere i sommer

Importøren går ikke ut med konkrete tall her, men det er liten tvil om at de har solgt flere tusen eksemplarer av bilen, allerede før den er i landet. Interessen rundt den elektriske XC40-en har nemlig vært svært stor.

Erik Trosby hos den norske Volvo-importøren kan fortelle om svært godt salg av elektriske XC40.

Da Volvo lanserte bilen tidligere i år, gikk de ut med en pris på 490.000 kroner. 1. juli ble dette så justert opp med 30.000 kroner, til 520.000.

– Prisene justeres hovedsakelig på grunn av valutasituasjonen. Vi har i det lengste forsøkt å unngå en prisøkning på våre biler og ønsket å se dette an før vi tok en beslutning. Men vi kan ikke tape penger på bilene vi produserer, og er derfor nødt til å justere prisen nå, sa Trosby da dette ble kjent.

Volvos første elbil kommer med 4x4 og mulighet for hengerfeste, det er noe mange norske kunder setter pris på.

En av de sikreste bilene deres

Kunder som hadde bestilt bilen før 1. juli, fikk for øvrig ingen prisoppgang.

Den elektriske XC40-en har to motorer, en foran og en bak, og kommer med AWD (firehjulsdrift) som standard. De to motorene gir en samlet effekt på 408 hestekrefter og et dreiemoment på 660 Nm. Bilen går fra 0 – 100 km/t på 4,9 sekunder. Det blir mulig å bestille med tilhengerfeste og tillatt tilhengervekt er 1.500 kilo.

Med egenvekt på 2.150 kilo, veier elektriske XC40 rundt 500 kilo mer enn "vanlig" XC40. Volvo sier selv at den skal bli en av de sikreste bilene deres noensinne, det sier ikke rent lite.

Ingen store overraskelser innvendig, men den elektriske XC40 kommer med nytt infotainmentsystem, utviklet i samarbeid med Google.

Rekkevidden er ikke offisiell

Bagasjerommet er på 413 liter, i tillegg til et lite rom under gulvet. Dessuten er det 31 liters oppbevaringsrom i den såkalte frunken, foran.

Rekkevidde er naturligvis viktig for alle som vurderer elbil. Volvo er foreløpig ikke mer konkrete om rekkevidden enn at den er på "over 400 kilometer" etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Men det kan neppe være lenge til de offisielt går ut med dette tallet. Vårt tips er at endelig tall kommer til havne et sted mellom 450 og 500 kilometer.

