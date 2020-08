Halfvarsson fikk melding av Northug: – Jeg hjelper heller enn å vende ham ryggen

I et intervju med svenske Aftonbladet, forteller Calle Halfvarsson at han har snakket med Petter Northug etter at sistnevnte ble stoppet av politiet for å ha kjørt i 168 km/t i 110-sone. I tillegg ble det beslaglagt kokain i hans hjem.

Halfvarsson og Northug var erkerivaler i skisporet i mange år, men fikk en god tone som venner og konkurrenter i TV 2-programmet Landskampen i fjor.

– Jeg har hørt med ham hvordan det går med han, litt kort over melding. Vi har snakket litt, sier Halfvarsson til den svenske avisen, og legger til at han ble sjokkert da han hørte nyheten:

– Han svarte at det var tungt. Han er i en tung periode nå og han sa at han skal gjøre det han kan for å komme seg gjennom dette her.

- En vanskelig situasjon

Svensken ble også spurt om hans støtte til Northug kan påvirke hans omdømme negativt.

– Jeg kjenner at jeg heller hjelper. Det er klart at jeg også tenker på mitt varemerke, men at det skulle påvirke mitt varemerke, vet jeg ikke. Jeg tar avstand fra det som har skjedd, jeg synes at det er helt feil å ta rus, og i alle fall kjøre bil med det. Men jeg hjelper heller enn å vende ham ryggen, sier Halfvarsson.

Den svenske skiløperen ønsker å hjelpe Northug der han kan.

KONKURRENTER: Petter Northug spurtslo Calle Halfvarsson i ski-VM i Falun da Norge tok stafettgull. Foto: Terje Pedersen

– Jeg er god kompis med Petter og jeg vet ikke om det blir så mye bedre om jeg forlater ham nå. Man vil heller hjelpe til i så fall. Om en kompis har kjipt vil man heller hjelpe til. Det er ikke sånn at jeg kan gjøre mer enn å høre med ham. Så er det sikkert noen som synes at jeg burde stikker av med en gang, sier svensken og legger til:

– Jeg kan ikke gjøre så mye mer enn å skrive til ham, høre hvordan det går og motivere han til å ta seg gjennom dette. Det er en vanskelig situasjon, men det lille jeg kan gjøre bidrar jeg gjerne med.